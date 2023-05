Dobbel fra Igelkjøn for Sandviken 2

Emil Kvamme Igelkjøn scoret to mål da Sandviken 2 vant 3-0 over NHHI 4 i 7. divisjon, Hordaland - Avdeling 4 i fotball for menn. Før møtet med Sandviken 2 hadde NHHI 4 tatt poeng i alle kamper denne sesongen.