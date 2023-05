Dakdouka i scoringshumør mot Østsiden Askøy

Nasser Mohamad Dakdouka scoret to ganger da Valestrand Hjellvik vant 4-0 over Østsiden Askøy i 5. divisjon, Hordaland - Avdeling 3 i fotball fredag. Østsiden Askøy har tapt de siste to kampene.