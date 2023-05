Taylor Hauge scoret to for Fyllingsdalen 2

Philip Taylor Hauge sto fram med to scoringer da Fyllingsdalen 2 seiret 5-1 over Nest-Sotra i 5. divisjon, Hordaland - Avdeling 1 i fotball for menn søndag. Nest-Sotra har gått poengløse av banen i to strake kamper.