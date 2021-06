Vi tåler kritikk og liker debatt

All debatt om bøker som skaper engasjement for norsk litteratur, er bra.

Forlagssjef Elizabeth Sellevold i Vigmostad & Bjørke mener omtalen av BTs anmeldelse av «Djuphavsslettene» må leses med et glimt i øyet. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Elizabeth Sellevold Forlagssjef, Vigmostad & Bjørke

Publisert Publisert Nå nettopp

Kulturdebatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs kulturavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Forlaget Vigmostad & Bjørke bidrar ikke til en god debatt om romanen «Djuphavsslettene», ifølge BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrand. Bakgrunnen for denne påstanden er at vår sjefredaktør Tiril Broch Aakre skrev et innlegg på sin Facebook-vegg, hvor hun tok til motmæle mot BTs anmeldelse av boken.

Anmelder Johannes Grytnes ga boken to hjerter, og stilte spørsmål ved om den skulle vært utgitt. Han hevdet at boken ikke har nyanser eller litterær verdi, til tross for at han «aldri har grått så mye av en bok».

Andre kritikere har en annen oppfatning, og har gitt romanen svært gode anmeldelser. Det er ikke uvanlig at gode bøker får blandet mottakelse. Erik Bjerck Hagen, professor i litteraturvitenskap, kaller for øvrig anmeldelsen for «rock’n roll» i podkasten Hagesalongen.

Så fikk anmeldelsen et tilsiktet «rock’n roll-svar» på en Facebook-oppdatering av Broch Aakre. Hun brukte metaforer fra EM i fotball, der kritikeren fikk «rødt kort» og ble invitert til «et seminar om kunstferdighet og håndverk i romaner». Dette må leses med et glimt i øyet.

Vi debatterer som regel ikke forlagets bøker, og når det gjelder skjønnlitteratur er det første gang i min tid som forlagssjef. For å være helt tydelig: Vi er selvsagt åpne for kritikk. Slik må det være. Grytnes sin anmeldelse er engasjert og hard.

Vi er uenige i vurderingen, selvsagt. Det sier seg selv. Men all debatt om bøker som skaper engasjement for norsk litteratur, er bra. Og kritikere skal være modige og uavhengige.

Men denne gang vakte også anmeldelsen et engasjement hos vår erfarne sjefredaktør. Jeg tror vi kan ønske også det velkommen.