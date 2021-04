Er det denne sangen vi ønsker at barna våre skal nynne på denne våren?

Adrian, du er jo et forbilde for barn helt ned i barneskolealder!

Adrian Sellevoll. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Helene S. Sulebakk Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Kulturdebatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs kulturavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Adrian Sellevoll svarer på kritikken nederst i saken.

På fredag skulle jeg rydde kjøkkenet som vanlig, og skulle sette på litt musikk i bakgrunnen. Valget den dagen havnet på New Music Friday på Spotify. Det begynte helt ok, og vaskingen var i gang.

Midt i vaskingen stoppet jeg opp fordi det kom lyder og ord jeg ikke forventet å høre på denne listen. Det var barnestemmer som sang:

«JEG HATER DEG. MED HELE MEG. FOR ALT DET DU HAR GJORT OG SAGT, HÅPER DU DØR I NATT. JEG HATER DEG».

Jeg ble paff. Hva søren er det jeg hører på? Jeg må pause vaskingen og se hvilken sang det er. Det er Adrian Sellevolls nye sang «Jeg hater deg».

Mens han er midt inne i å synge om at han heller vil ha kreft enn å være med eksen går det opp for meg at dette er lister barn også hører på. Denne sangen kommer til å bli brukt i skolegården. Av mobbere. Mot mobbeofre. Neste uke kan dette være denne sangen folk synger på i skolegangene.

Hva er det vi driver med? Synes vi det er greit at dette er sangen barna våre skal ha svirrende i hodet? Er dette ord vi ønsker at våre barn skal bruke? Jeg håper inderlig ikke det.

Sangene barna lærer som små blir med dem resten av livet. Dette er også en av de mer fengende låtene jeg har vært borti på en stund. Melodien er lett. Det rimer perfekt, flowen er god, og har du hørt den en gang, så sitter den som lim.

Jeg skulle ønske at jeg ikke satte på akkurat den listen den dagen, for nå er den stuck i hodet mitt og ordene «håper du dør i natt» blir jeg ikke kvitt. På en annen side er jeg glad, for den gjorde meg oppmerksom på hvor kynisk denne bransjen er.

Denne sangen er laget for oppmerksomhet. Her har låtskriver og produsent bevisst valgt å gi den ut, Sony music har valgt å omtale den på sine nettsider, Spotify har valgt å legge den på New Music Friday, og på toppen av kaken har VG gitt den terningkast 5.

Ingen av disse har valgt å si «nei, du, dette er kanskje litt for drøyt».

Adrian, du er jo et forbilde for unge voksne og barn helt nedi barneskolealder. Vi vil ikke være en del av en kynisk kultur som fôrer mobbere med stoff de kan bruke. Dette kommer barna til å høre på, og dette kommer til å påvirke dem, uansett om vi vil det eller ikke.

Hvem har ansvar? Alle de ovennevnte. Hva kan vi gjøre? Lite. Det vi kan gjøre er å aktivt la være å høre på sangen når den kommer opp på radio og strømmetjenester. Vi kan snakke med barna våre om hvorfor man ikke bør utsette seg selv for slik musikk.

Men det som er det verste er at det er brukt barnestemmer i produksjonen. Det oppfordrer barn på en helt annen måte til å synge med, fordi det er «sånne som meg» som synger. Hadde det vært en voksen, så hadde vært noe annet. Fortsatt ille, men ikke like ille.

Dette er gjort for oppmerksomhet. Lar vi det gå, kan det gå ille. Sier vi ifra, gjør vi det de ønsker – vi gir oppmerksomhet. Det er utrolig vanskelig å gjøre det rette, for alt blir feil uansett, men nå har jeg sagt ifra, og håper at musikkverdenen blir litt tryggere for barna og at forbilder for barn innser at det de gjør har påvirkningskraft.

Så vær så snill: Snakk med barna om musikkens påvirkning og la være å høre på sanger som ikke er bra for noen å høre på.

Adrian Sellevoll svarer på kritikken:

Jeg synes det er synd at noen tolker låten som at den oppfordrer til mobbing, det er langt fra min intensjon. Låten handler tvert imot om å stå opp for seg selv. Den handler om at det er greit å føle alle typer følelser, også hat, som for eksempel hvis man har blitt urettferdig behandlet.

Jeg tror mange kan relatere til akkurat det, også barn, og de må også vite at det er greit å føle. Man trenger ikke å føle skyld for å ha mørke tanker og følelser hvis man har gått igjennom noe, og det er nettopp det låten er skrevet for å kommunisere.