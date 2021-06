Uakseptabelt å kreve betaling for dette

Det skal bli lenge til neste besøk på Troldhaugen, om ikke de ansvarlige rydder

opp.

Ruth Kari Gulbrandsen reagerer både på ivaretakelsen av Troldhaugens parkområde og at de som besøkende ble møtt med skilt om gyldig billett for å gå inn i selve området. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Ruth Kari Gulbrandsen Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Kulturdebatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs kulturavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi hadde nettopp besøk av langveisfarende gjester som vi tok med til Troldhaugen for å la dem få en natur- og kunstopplevelse som vi selv mange ganger selv har satt stor pris på.

Etter en spasertur gjennom den flotte alleen dit, var derfor skuffelsen og vantroen stor da vi ble møtt med skilt som sa at vi måtte ha gyldig billett for å gå inn i selve området. Dette var noe vi ikke hadde opplevd tidligere. At en måtte betale for en guidet omvisning inne i huset fant vi rimelig, men at vi ikke kunne bevege oss i området rundt uten billett fant vi helt uakseptabelt.

Skuffelsen ble ikke mindre etter at billetten på kr 130 pr. person var betalt og vi gikk ned til komponisthytten som var malingsslitt og ikke vedlikeholdt på en akseptabel måte. Hagen og parkanlegget var overgrodd av ugress og gresset ikke slått. Det var skammelig å se vanskjøtselen over alt på denne perlen av et sted som skulle være Bergens stolthet.

Slik så det ikke ut der før vi var rike på oljepenger! Da var det et sted å være stolt av. BT har nettopp skrevet om forfallet på Ole Bulls hus på Lysøen. Er det vi nå også opplevde på Troldhaugen symptomatisk for hvordan de styrende forvalter våre nasjonale stoltheter og penger? Skammelig er det.

Jeg finner det også uakseptabelt at vi ikke skal kunne bevege oss rundt i naturen der uten å betale for å se vanstyret. Det skal bli lenge til neste besøk på Troldhaugen, om ikke de ansvarlige rydder opp.

Kode svarer:

Uteområdene på Troldhaugen er en historisk hage og en viktig del av museumsopplevelsen. Det er riktig at det er inngangspenger på Troldhaugen i området rundt og i villaen i museets åpningstid, mens man fritt kan besøke uteområdet når museet er stengt. For bare få dager siden har vi også lansert nye audioguider slik at man får sin egen private, utendørs omvisning på hele Troldhaugen, i tillegg til guidet omvisning inne i villaen som også er inkludert i billetten.

Jeg er lei for at uteområdene ikke ble presentert fra sin beste side den dagen dere var der og vi skal jobbe for at parkområdet blir bedre ivaretatt.

Det er viktig for meg at alle som gjester Kodes Komponisthjem har en god opplevelse. Jeg håper jeg kan få invitere dere tilbake til Troldhaugen slik at dere an få prøve vårt nye audioguidetilbud og oppleve en av våre mange fantastiske konserter som inngår i sommerens konsertprogram.

Christian Grøvlen

Direktør for Kodes komponisthjem