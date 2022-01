Vi er for viktige til å bli satt på vent!

Kultur handler om mer enn penger.

Det virker som om myndighetene ikke stoler på at kulturnæringen kan håndtere smittevern på best mulig måte, skriver daglig leder Øyunn Viken i paraplyorganisasjonen Kultur Vest.

Øyunn Viken Daglig leder, Kultur Vest

Da restriksjonene ble innført, var kultursektoren den første som måtte stenge ned – og den siste som fikk åpne.

Nok en gang fører treghet i systemet til lukkede dører. Oppfriskingsdosene med vaksiner ble rullet for sakte ut, og vi holdes for stramt i tøylene etter snart to år i kriseberedskap. Regjeringene har håndtert manglende kunnskap og vitenskapelig usikkerhet med «bedre føre var enn etter snar»-prinsippet.

Dette var et godt trekk i begynnelsen av pandemien, der vi så at Sverige brukte motsatt strategi.

Men i mellomtiden har vi innført noe som i praksis er føre var: Vaksinering! Ikke engang dette hjelper for kulturarbeiderne, som nok en gang har yrkesforbud.

Med like udifferensierte tiltak som ved pandemiens start er det krise for den som – igjen – har fått oppdragene som lydtekniker kansellert. For den som har jobbet i månedsvis for å gestalte en rolle. For den som øver og øver for å holde kvaliteten oppe, men øver for døve ører.

Det kan virke som om myndighetene ikke lytter til fagfolk fra vårt felt, til kulturarbeiderne som kan smittevern til fingerspissene, som nå ser verdien av årevis med hardt arbeid forvitre. Konturene av langtidsvirkningene begynte vi å se i høst, da det var vanskelig å få publikum tilbake, og svært mange av dem som skulle ha vært på jobb ikke var der lenger.

Det er mange utfordringer knyttet til dette. Blant annet finnes det ikke utdanning for sceneteknikere, så man kan ikke bøte på skaden med flere studieplasser. Kan vi være litt mer fremsynte enn man historisk sett har vært når det gjelder intensivsykepleiere? Vi vet jo at hadde man utdannet flere for ti år siden, hadde det hjulpet oss i dag.

Det som kan hjelpe kulturnæringen, er å stole på at vi er profesjonelle og kan håndtere smittevern på best mulig måte. Kanskje vil ikke alle gå på teater eller konsert før pandemien er totalt ufarliggjort, men det vil redde både helse, selvrespekt og økonomi for en hel sektor å lette på tiltakene og la oss tilby kulturopplevelser i trygge omgivelser.

På toget mellom Bergen og Oslo kan man sitte skulder ved skulder med fremmede i nærmere syv timer. Munnbind skal man ha, men i løpet av turen inntar man gjerne mat og drikke, noe som ikke er forenlig med munnbind.

Hvorfor kan man ikke på samme måte sitte i en kulturarena, eventuelt med en ledig stol mellom seg?

I salen kan man også sitte med munnbind, og tillegg kan arrangørene sjekke koronapass og tilby hurtigtesting. Et kulturarrangement der et lydhørt publikum sitter stille så lenge det varer, og ved hjelp av profesjonelle arrangører geleides trygt inn og ut, er noe helt annet enn et julebord

Etter nær to år med pandemi er det viktig at kulturaktørene kan få opprettholde virksomheten på samme nivå som før. Like mye handler det om å gjenreise kultursektorens selvrespekt, og gjenopprette det som før pandemien var selvsagt: at kulturen er svært viktig i folks liv, og har stor betydning for samfunnet.

Erfaringer fra andre land viser at innføring av koronapass og munnbind på kulturarenaene gjør at publikum trygt kan fortsette å komme. Holdenutvalget viser til at de strenge restriksjonene kulturinstitusjonene har vært underlagt, har hatt minimal betydning for den generelle smittesituasjonen. Dette understrekes nå som smittetallene stiger.

Våre arrangementer overbelaster ikke kollektivtrafikken – de fleste skjer når det er lett å holde avstand til øvrige passasjerer. Internasjonale studier viser at store konsert- og scenekunstarenaer er blant de tryggeste fellesarenaene å oppholde seg i – de har gode ventilasjonsanlegg, profesjonelle smittevernrutiner og store arealer.

Det er få som ikke bruker munnbind i offentlige rom. Om bruk av munnbind gjør det mulig å unngå en meters avstand i våre saler, vil vi innføre det på dagen, og sørge for at publikum har det på under arrangementet. Sammen med bruk av koronapass gjør dette at vi kan gjennomføre arrangementer trygt, og med de beste smittevernrutiner.

Selv om dette gir økt arbeidsbyrde for våre arrangører, er det en pris vi gjerne betaler. Vi ser nemlig en usikkerhet hos publikum, de venter med å kjøpe billetter eller uteblir helt, fordi myndighetene gir signaler om at en fare lurer på våre arenaer.

Det er viktig å kunne kommunisere tydelig til vårt publikum hva de kan forvente når de kommer til oss, slik at tilliten som ble tynnslitt og forutsigbarheten som ble rasert under den lange nedstengningen kan gjenoppbygges.

At ulike støtteordninger vil opprettholdes så lenge det er nødvendig, tar vi for gitt. Men kultur handler om mer enn penger. Nå handler det om tillitssvikt, om publikum som nøler med å komme tilbake, om uforutsigbare produksjonsforhold, og mennesker som i praksis har yrkesforbud, om kvalitet som forringes fordi folk ikke får utøvd yrket sitt. Og ikke minst; om helsen og selvrespekten til de som arbeider i vår sektor.

Vi har en for viktig rolle å spille til å skulle bli satt ytterligere på vent.