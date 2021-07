Hun var Edvard Griegs store inspirasjonskilde

Gjendine Slålien inspirerte komponister med sine folketoner og fikk kong Olav til å skrattle.

Gjendine Slålien var hedersgjest under Festspillene i Bergen i 1961. Her er hun avbildet i Jotunheimen samme år. Foto: Billedsentralen / NTB

Øyvind Aase Forfatter og pianist

Hun forsynte komponister som Edvard Grieg, Sparre Olsen og nederlandske Julius Röntgen med folketoner. Senere gjorde hun furore under Festspillene i Bergen. Men det var ikke mye glamour over hennes fødsel i fjellheimen.

Gjendine Slålien – budeie, bondekvinne og folkesanger – kom til verden 15. juli 1871 i steinbuen Gjendebu i Jotunheimen. Da Gjendine ble født utpå morgenkvisten, silte regnet gjennom torvtaket. Et trau festet i bjelken over sengen tok av for vannet.

Noen dager senere kom presten Honoratus Halling med følge til Gjendebu. Presten ville døpe den nyfødte, og med blant andre senere statsråd Peter Birch-Reichenwald som fadder, ble barnet døpt i innsjøen Gjende. Halling fikk bestemme hva piken skulle hete, inspirert av vannets navn. «Vi kaller henne Gjendine», erklærte han. «Hun skal bli en ekte fjellets datter.»

Hva med en byste av Gjendine Slålien utenfor Komponisthytten på Troldhaugen, spør pianist og forfatter Øyvind Aase. Foto: Marit Hommedal

Gjendine lærte en rekke viser fra moren og besteforeldrene, og musikken kom godt med når det røynet på i hverdagen. «Da tok jeg meg en tur i fjøset, foldet hendene og sang en salme (…) Det hjalp bestandig.» Husdyrene fikk dermed nyte godt av Gjendines vakre sangstemme. «Når jeg kom og tok imot dem om kvelden og skulle melke dem, så sang jeg og trallet til dem. Da kom de én for én og ville melke seg (…)»

På sine eldre dager undret hun seg når ungdommer skulle «drive en kuflokk forbi på veien. De går med kjepper i hendene og slår og slår på uvillige kyr (...) Da jeg var ungjente, sang vi til kyrne og til geitene, omtrent som de skulle være mennesker. Bestandig lokket vi bølingen med sang. Og kyrne løftet hodet og lyttet før de ruslet sakte i møte med oss.»

Men også andre enn gårdsdyrene lot seg trollbinde av sangstrupen i fjellet. En dag kom det byfolk til seters. I august 1891 var Edvard Grieg og hans to venner Frants Beyer og Julius Röntgen på fottur i Jotunheimen. På Skogadalsbøen møtte de Gjendine, som holdt søsterens barn i armene mens hun sang en vuggevise. Grieg skrev ned melodien, som senere ble til det kjente klaverstykket «Gjendines bådnlåt».

Röntgen brukte vuggevisen i sitt orkesterverk «Ballade over en norsk folkemelodi». Og Sparre Olsen, som møtte Gjendine flere ganger, foreviget tre av sangene hennes i en av sine klaversuiter. Röntgen skriver at Gjendines sang «gjorde et vidunderlig inntrykk, meget rytmisk og likevel med en naturlig fri tolkning (…)» Gjendine kunne også blåse på bukkehorn, og Edvard Grieg benyttet horntonene hennes i «Hjemve» fra Lyriske stykker.

Edvard Grieg møtte Gjendine Slålien i 1891 og ble inspirert av hennes vuggevise til å komponere klaverstykket «Gjendines bådnlåt». Foto: NTB

Grieg gjorde seg bemerket som litt av en spilloppmaker på Gjendebu. «Gud fri oss så løgjen hain va’», humret Gjendine senere. Komponisten «krøp rett som det var på alle fire mellom kyrne og skremte buskapen så den danset til alle sider (…) Jeg klarte ikke å holde meg såpass alvorlig at jeg fikk til å synge når denne Grieg’en kom og ville skrive ned det jeg sang. Da fant vi ut at Grieg’en kunne stå utenfor fjøsdøra, slik at jeg slapp å se ham. Da gikk det greitt med sangen.»

En annen gang, mens Gjendine melket og sang i fjøset, dukket Grieg opp for å notere ned melodier. Han ville bruke kuryggen som skrivestøtte. Men da satte den firbente av gårde over fjøsgulvet i vill panikk. Ved en annen anledning la Grieg notearket på Gjendines nakke mens hun sang. Det var ikke rart at denne fjellets datter fikk det for seg at bykaren hørte til på de skrå bredder.

I et brev til Grieg 24. september 1905 takker hun ham for gaven han har sendt; den hadde gledet henne «til taarer til minde om mine gamle Turistvenner (…)»

Hun nevner videre presseomtalen av Griegs sekstiårsdag (i 1903). Du kan tro, skriver hun, «jeg sluger vert ord og læste vel hvilken Hyldest du fik for dine gode Evner i Skuespillerkunsten (…)» Grieg kommenterer Gjendines ord i et brev til Beyer 25. oktober.

Han var lykkelig for å «få Lov engang at blive blød, rigtig blød om Hjertet, ja for det gir jeg meget af det såkaldte Attråværdige op […] Det var så vakkert og ægte, hvad hun skrev.»

Gjendine Slålien var nesten 101 år da hun døde i 1972. Her er hun avbildet med ett av sine oldebarn i 1971. Foto: NTB (arkiv)

Gjendines oppriktige vesen kom tydelig frem da hun, nærmere nitti år gammel, var Festspillenes hedersgjest våren 1961. Hun møtte blant andre sjahen av Iran, Muhammad Reza Pahlavi, og hans kone Farah Diba som var på statsbesøk i Norge. Gjendine lot seg ikke affisere av personer av høy rang. I yngre år hadde hun ledsaget nederlandske dronning Vilhelmina på fotturer i Jotunheimen om somrene.

Hun kommenterte siden at hun under Festspillene fikk «hilse på kong Olav og sjahen av Persia, og Farah Diba, kjerringa hans.» Om kong Olav het det: «Kongen var en durabelig kjekk kar, men han var nå ikke annerledes enn andre karer, syntes jeg. Jeg sa til ham (…) at jeg kunne huske den dagen da han kom i land i Oslo på armen til far sin. Da skrattet kongen så det ljomet i stua på Troldhaugen.»

I Aktuell skrev Nils Werenskiold at Gjendine tok glansen fra mer prominente festspillgjester: «Gjendine Slålien er et enestående menneske. Hun har fått bergenserne til å bli stumme. Stumme av beundring. Byen utnevnte henne til Festspillenes ukronete dronning. Gjendine ble mer populær enn selveste Farah Diba (…)»

Under hennes besøk på Troldhaugen fremførte pianisten Johan Øian «Gjendines bådnlåt», som Gjendine hadde inspirert til i Jotunheimen: «Johan Øian spilte den så fint at hun ‘kjende den mest ikkje att’.»

Gjendine Slålien døde i Lom en vårdag elleve år senere, 6. mai 1972, nær 101 år gammel. Hun var Griegs muse. Hva med en byste av henne utenfor Komponisthytten på Troldhaugen?

