Kultur-Norge ligger ikke i Oslo

Kulturminiter Abid Raja (V) har reist mye rundt i landet og besøkt kulturinstitusjoner, her på Lysøen. Men fremdeles plages Kultur-Norge av en ekstrem skjevfordeling, skriver Petter Snare.

Petter Snare Direktør ved Kode og gjestekommentator i BT

Publisert Publisert Nå nettopp

Kulturdebatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs kulturavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Skjevfordelingen av statens kulturmidler er den viktigste kulturpolitiske saken i årets valgkamp. Det er enorme forskjeller på hvor mye penger som blir gitt til kultur i Oslo, kontra det som fordeles til resten av landet.

Det synes å ha satt seg som et dogme i Kulturdepartementet at landets viktigste kulturinstitusjoner skal og må ligge i Oslo. Kulturnasjonen Norge skal bygges med utsikt til regjeringskvartalet. Denne holdningen ble bekreftet av regjeringens utredning om regionreform, som slo om seg med begreper som «hovedstadsinstitusjoner» og «regionalt nedslagsfelt». Hvis noe ligger utenfor Oslo, har det pr. definisjon altså ikke interesse for noen andre enn de lokale i regionen.

Om det er lenge siden man har besøkt hovedstaden, kan man bli regelrett sjokkert. En helt ny kulturbydel har dukket opp, finansiert av vår felles nasjonale oljeformue, til glede for noen få i Oslo. At vi er flere som reagerer på dette, blir av noen fremstilt som sutring. Venstres tidligere kulturminister Trine Skei Grande har uttalt at selv Bergen må erkjenne at Norge har en hovedstad, og at denne ikke er Bergen.

Påstanden er like sann som den er meningsløs.

At vi skal ha viktige kulturinstitusjoner i Oslo, kan umulig bety at regjeringen ikke skal ha ambisjoner for resten av landet. Oslo både kan, bør og skal utfordres av andre på å levere kultur på internasjonalt toppnivå.

Les også Bergen vil ikkje stela frå Oslo

Kulturminister Abid Raja skal ha mye ros for at han skrinla regionreformen. Men det bør være et nederlag for enhver kulturpolitiker å mene at hovedstaden er det eneste stedet hvor kultur av internasjonal kvalitet skal utøves, og at resten av landet skal henvises til minimumsdrift og utstillinger på turné fra «hovedstadsinstitusjoner».

Regjeringen har fremdeles til gode å vise gjennom handlinger at de har forlatt dette standpunktet. Abid Raja har flere ganger sagt at han skal være kulturpolitiker for hele landet, og han har reist rundt og vist seg over hele landet. Raja har vært den av Solberg-regjeringens kulturministre som har vært mest lydhør for Kultur-Norges behov.

Men vi kan ikke leve av snorklipping og investeringsmidler til å redde falleferdige bygg. Kultur-Norge trenger driftsmidler til å formidle, skape og vise kultur på internasjonalt toppnivå.

Les også Bergen må fortsette å leve i skyggen av Oslo. Lenge.

Mens kulturinstitusjonene i Oslo har råd til å utvikle seg og tenke fremover,

kjemper vi andre med stadig dårligere økonomi og økende underskudd år etter år.

Problemet med finansieringen av Kultur-Norge blir best illustrert med skjevfordelingen mellom Oslo og resten av landet.

Det går milliarder av kroner til noen få institusjoner i Oslo, og – relativt sett – småpenger til resten av landet. Dette handler ikke om at Oslos institusjoner ikke skal få driftsmidler, men at også resten av landet skal kunne oppleve kunst og kultur på et høyt nivå.

Stortinget har erkjent at dette er et reelt problem i museumsmeldingen som nylig ble enstemmig vedtatt: «Det er viktig at ressursbruken innenfor museumssektoren kanaliseres på en måte som gir institusjonene utenfor Oslo en større andel av bevilgningene fremover.»

Les også Reagerer på skjevfordeling av operamidler: – Oppsiktsvekkende og skuffende

For å illustrere problemet: Kode får 30 statlige millioner, mens Nasjonalmuseet får 790 millioner. Bergen Nasjonale Opera får 21 millioner, og Operaen i Oslo får 656 millioner. Stavanger Symfoniorkester får 88 millioner, mens Oslo-Filharmonien får 173 millioner. Går vi på investeringer i kulturbygg, blir forskjellen ennå grellere.

Det koster akkurat like mye å produsere en utstilling i Bergen som i Oslo. Det koster ikke mindre å sette opp en opera i Grieghallen enn det koster å sette den opp i Oslo.

I bunn og grunn handler dette om vilje til å prioritere.

Kunst og kultur koster i den store sammenhengen svært lite, men gir enormt tilbake i inkludering, bærekraft, historie og utvikling. Det er svært viktig for næringsliv og turisme – noe vi har mer av her på Vestlandet enn i Oslo.

Vi har ikke råd til å la vår nasjonale arv bli nedprioritert år etter år, til det er kulturen for viktig. Norsk politikk har ikke råd til den avgrunnen som er i ferd med å utvikles mellom Oslo og resten av landet få fortsette.

Politikk handler om å ta valg, og nå er tiden moden for norske politikere til å velge å bygge kunst og kultur - i hele Norge.