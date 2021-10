Kultur-Bergen fortjener bedre

MDG vil redusere nordmenns evige forbruksjag, og heller satse på kulturelle opplevelser som beriker livene våre.

Christine Ødegaard er bystyrerepresentant for MDG. Hun etterlyser mer statlig støtte til kulturinstitusjoner i Bergen, og innsats innen kulturopplæring for barn og unge.

Christine Ødegaard Bystyrerepresentant (MDG)

Med en mer eller mindre tilbakelagt koronapandemi friskt i minne, ser flere hvor viktig kulturopplevelser i fellesskap er for oss mennesker. Vi har savnet konserter, teater, danseforestillinger og kunstutstillinger, og ønsket oss tilbake til tiden før munnbind, Antibac og avstandsregler.

Kunsten er med på å gjøre oss til hele mennesker, og ikke minst til demokratiske medmennesker. Den fysiske felles opplevelsen på konsert eller teater tar oss bort fra den til tider ensomme tilværelsen foran hver vår skjerm, og leder til samtaler med dem rundt oss som har delt opplevelsen med deg. Dette er et viktig lim i samfunnet.

MDG vil redusere nordmenns evige forbruksjag, og heller satse på kulturelle opplevelser som beriker livene våre. I vårt alternative statsbudsjett har vi over flere år styrket kulturlivet med en kraftig økning i bevilgninger i forhold til det som har vært regjeringens forslag, blant annet med mer penger til kunstnere, kulturvern, frivillig kulturliv og bibliotek.

Her i Bergen har byrådet lagt frem, og bystyret vedtatt, en ny museumsplan med høye ambisjoner for kulturbyen Bergen. Men støtte til dette i form av kroner og øre fra nasjonalt hold er en mangelvare.

Vi må etterstrebe en jevnere fordeling av kulturmidler mellom regionene, slik at også distriktene skal ha tilgang til et rikt kulturtilbud. Ikke minst gjelder dette fordeling av midler mellom de to største byene i landet vårt, Oslo og Bergen.

Vi har kunnet lese om den enorme skjevfordelingen, der for eksempel Oslo får 90 prosent av de statlige operamidlene. De resterende ti prosentene må åtte byer dele på.

Vi må komme oss forbi den tiden der kunst blir lagret i bøttekott, bygninger forfaller, og det er total frikobling mellom ambisjoner og ressurser for viktige institusjoner. I stedet må et levende og variert kulturliv i hele landet være noe vi satser på og investerer i.

Bergen er storbyen på Vestlandet som også kan være det kulturelle navet for hele regionen. Det at vi har teater, musikk, film og kunst i verdensklasse betyr mye for oss her vest.

Vi trenger mer statlig støtte til våre kulturinstitusjoner her i byen, både for at beboere og besøkende skal ha et spennende og rikt kulturtilbud, men også for å kunne drive frem kunstnerisk utvikling og kvalitet på mange felt gjennom å utfordre andre nasjonale miljøer.

Sist, men ikke minst, betyr dette noe i debatten rundt behovet for å beholde kompetanse på vestsiden av vannskillet. Vi må tilby våre barn og unge en sterk kulturell skolesekk, en tilgjengelig og

kompetent kulturskole, og at skolen prioriterer de praktisk-estetiske fagene.

Her er mulighetene mange for fantastisk samarbeid og synergieffekter med kulturinstitusjonene våre. Når barna blir ungdommer, og unge voksne, trenger vi å ha et tilbud også til dem som ønsker å satse på et liv som utøvende kunstner i Bergen. Ungdommen trenger gode forbilder, og å se mulighetene i et krevende jobbmarked.

Vi må kunne tilby gode, trygge og forutsigbare jobber også innen musikk, dans, drama og andre kunstarter, slik at våre unge håpefulle velger å bli i byen vår og berike livene våre.

