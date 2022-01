Musiker svarer BTs anmelder: – Villedende

BT-anmelderen bør ikke formulere kritikk på en måte som indirekte rammer utøveren, skriver pianist Oda Hjertine Voltersvik.

Konsertserien hadde ikke intensjon om å presentere enkeltstykker i sammenheng med enkelte maleri, skriver Voltersvik.

Oda Hjertine Voltersvik Konsertpianist

Det er kanskje uvanlig å kommentere en anmeldelse av eget oppdrag, men i dette tilfelle har musikkanmelder Maja Skanding referert til mine konsertintroduksjoner på en sporadisk måte.

Utvalget var tilfeldig og lite representativt for sammenhengene jeg presenterte.

Konsertserien hadde ikke intensjon om å presentere enkeltstykker i sammenheng med enkelte maleri. Jeg fikk i oppdrag å velge et program som inkluderer komponister fra komponisthjemmene (blant andre) med assosiasjoner til Astrups liv og kunstuttrykk, og kun presentere grunnlaget for utvalget av stykkene.

Som Skanding kanskje forventet, var det dessverre ikke oppfordret til å samarbeide med en kunsthistoriker eller kunstekspert for et lengre foredrag.

Fra mitt ståsted som musiker var det naturlig å gi innblikk i en kunstners sinn, skriver pianisten.

Men ettersom Skanding innser situasjonen med et uholdbart instrument og kritiserer Kodes forberedelse, bør ikke hennes kritikk formuleres på en måte som indirekte rammer utøveren.

Overskriften «Musikkformidling på sparebluss» er også villedende. Det er påfallende at det som presenteres i tittelen som en musikkanmeldelse av en konsert, i hovedsak inneholder en anmeldelse av et foredrag og et konsept.

Noen oppklaringer: Skanding skriver: «Et par setninger om kunstnerens sankthansbål ble etterfulgt av Stravinskys Ildfuglen». I tillegg til å vise til bålet som gjennomgangsmotiv, la jeg her vekt på slektskapet Astrup følte til maleren Kandinsky der ulike farger representerer ulike instrumenter i orkesteret i tillegg terminologien «symfoni» som Astrup brukte.

Griegs «Til Våren» og «Hvide skyer» ble ikke kun presentert for å «representere Astrups naturmotiver». Førstnevnte viste til Astrups poetiske side og til hans favorittårstid. «Hvide skyer» skulle illustrere Astrups kunstneriske utvikling mot de mer trykkende stemninger og mørkere fargebruk.

Griegs «Ensom vandrer» og Sæveruds «Rondo amoroso» var ikke kun knyttet til «en kjapp historie om at Astrup følte seg ensom og vemodig da han ble såret av kunstnervennene i Kristiania», men en til en tilbakevendende følelse av ensomhet og utenforskap gjennom livet, både med sparsom bekreftelse fra faren, en barndom preget av astma, streng moral og en studietid med indre konflikter.

Skanding kunne ha referert til at utvalget av stykkene av Rachmaninov og Sibelius illustrerte en sterk motsetning til den impresjonistiske stilen han lærte i Paris. Etter å ha fått kritikk om sterk koloritt og for mørk bakgrunn i Paris, uttalte Astrup at vestlandsfargene hadde ingen lufttoner.

Ei heller ble Griegs «Troldtog» nevnt i forbindelse med Astrups interesse for hedenske tradisjoner og overtro.

Fra mitt ståsted som musiker var det naturlig å gi innblikk i en kunstners sinn, der en trekker linjer mellom komponistene og malerens inspirasjoner og skapelsesprosess.