Hvorfor roper vi ikke høyere?

Etter snart ett år i et desperat inferno, hvorfor forlanger vi ikke fornuft og gjennomtenkte løsninger også for vår bransje?

Entertainer, skuespiller og sanger Elisabeth Moberg var i ti år en del av Kvinner på randen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Elisabeth Moberg Sanger og skuespiller

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Kulturdebatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs kulturavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Av og til må vi ta en titt på de gamle, lettglemte selvfølgelighetene.



Selvfølgelighet 1: Respekt

Underholdningsindustrien er ingen absurd, liten og hodeløs moroklump, men en av de viktigste og største økonomiene i verden.

Det er bare å Google og tenke seg om, regne litt, så vet man det.

Og: Absolutt all forretning har behov for støtte innimellom. Frisk kapital.

Det er et naturlig behov i all utvikling i alle bransjer. Vår også. Innimellom trenger man mesener. Støttespillere. Sånn har det alltid vært.

I vårt land er det mange, men først og fremst staten, som er folket. Flokken. Staten redder alskens forretningsprosjekter hele tiden. I alle bransjer.

Underholdningsindustrien er selvbærende

Noen prosjekter går utmerket, andre går i dass. Ideer og oppfinnelser må finansieres, patenteres og selges her – og der ute i verden. Olje, gass, vind og havindustri og så videre.

Som alt annet næringsliv må vår bransje eksperimentere og være i bevegelse. Å bare basere seg på hyperkommersiell drift uten forskning og utvikling, er kortsiktig og å råtne på rot.

Underholdningsindustrien er i bunn og grunn selvbærende, og driver i sin periferi andre bransjer som er helt avhengige av den. Når det blir stopp hos oss, er det svære summer som forsvinner andre steder.

Det er ikke mer skandaløst at kunst trenger midler enn at alt annet trenger midler. Banker som ble rammet av verdensøkonomiens herjinger, måtte for ikke lenge siden reddes av folket. Bare nevner det.

Selvfølgelighet 2: Det er viktig

Hvorfor kunst og kultur er viktig viser seg å være vanskelig å snakke om. Det blir fort følsomt og merkelig for oss alle. Dessverre.

Men i virkelighetens verden har kloke og ukloke ledere, politikere, filosofer, anarkister og demonstranter skjønt det.

I årtusener har de brukt kunstformer til å ytre, samle, splitte, forbedre, refse, lansere, more, røre og trøste og bære.

Vandrehistorien om Churchill som da han ble konfrontert med kutt i kunstbudsjettet for å finansiere krigsindustrien under 2 verdenskrig, sa «Then what are we fighting for?» er ikke sann, men fabelaktig.

Det som er sant, er at han var tydelig om kunst og kulturs betydning for folk og samfunn og selv var kunstner, både i ord-, tale- og billedkunst.

Vel. Kommunikasjon er viktig og vanskelig, det gjelder ytringsfrihet, samfunnsbærende virksomhet, og det er det vi driver med.

Pandemi

Etter snart ett år i et desperat inferno og etter hvert en mer eller mindre symbolsk nedstengning av det vi er spesialiserte på og lever av, hvorfor roper ikke vi høyere og forlanger fornuft og gjennomtenkte løsninger også for vår bransje?

Flyene og butikkene er ganske fulle fordi folk er blitt gode på avstand og smittevern. Vi finner ut hvordan vi kan omgås på en fornuftig, ufarlig måte.

Oslo strever litt med mutantene, men under lokale utbrudd, er man ellers kvikt på ballen der det skjer. Det ser ut som det har fungert ganske bra, så langt.

Folk flest er edruelige og fornuftige og stoler på myndighetene. Foreløpig.

Viktig for folket

Vårt modige Nordland Teater, er akkurat nå ute med sin største produksjon noensinne. Det er seg sitt mandat bevisst, og spiller alt det kan få til.

Fordi det er viktig for folket, og fordi det er har vært mulig å planlegge, trygge og gjennomføre. Stykket handler om en stor dirigent som kommer til et lite samfunn, og både han og folket blir forandret til det bedre.

Publikum er nydelige, de er med, de ler og de griner. Og nå for tiden er det mange som har mye å grine for.

Som medvirkende i den for tiden største teaterproduksjonen som er i gang i landet, ser jeg hver dag at å gå i teater er rene læreboken i hvordan å oppføre seg i en pandemi.

Men politikere går ikke i teater, på konsert eller i kirken? De har ikke tid? Og da blir det mye omtrentlighet og bisarre avgjørelser. Nylig kom det nok en.

Endelig kan man benytte seg av saler med ikke fastmonterte seter. Flott. Men da må alle plutselig spille for bare 100 mennesker – i svære rom. Rom med full kontroll på innganger, utganger, plassering og smittevern.

De store hordene

Det er ikke de store uoversiktlige hordene som reiser til og fra og fyller disse salene. Det er forhåpentligvis straks igjen opp mot 200 personer som under kontinuerlig overvåking blir minnet på at vi står midt i en pandemi.

Folk som vil i teateret og liknende er jevnt over, ja det er bare å gjenta, smarte, edruelige og fornuftige. Faktisk.

Vi fikk selge billetter til 200 til sal som tar 1000. Det er dugnad. Så ble det plutselig 100. Uten noen god begrunnelse. Symbolikk, kanskje? Vi er bare så lett å ty til.

Minst 2000 mennesker får da plutselig ikke lov til å bruke billetten de har kjøpt. Vi ber ikke om fulle saler, (det er det flyene som har).

Vi ber om mindre enn det som ville være et fornuftig antall. Altså tilbake til 200 i egnede saler. Staten har sendt oss på denne reisen. Vi er 42 på veien og kan ikke ta det igjen en annen dag.

Det er nå vi spiller. Det haster.

Fornuftig turne

Vi følger med på all forskning og alle fakta vi kan få fatt i, men vet at vi er langt nede på listen og ikke kan forvente fornuftige tiltak, og at vi når som helst kan bli stengt ned, naturligvis.

Kanskje en liten påminnelse om glemte selvfølgeligheter kan få politikere til å se på fakta. Vi er med på dugnaden. Vi er på en fornuftig turne.

Vi burde spille for minst 200 i egnet lokale med egnet smittevern.

Politikere velges av folket og finansieres av folket. Og er mer eller mindre nyttige.

At noen mener at å ordne inn 20 personer i pokerlag etter korona, er mer viktig å tenke på enn å finne ut av hva kulturlivet faktisk driver med akkurat nå, er trist.

At andre nok en gang setter ut påstander om at det er kulturen som har sugerør i statskassen, er trumpiansk sludder.

