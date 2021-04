Om teaterkulturen på DNS: – Dei bør tenkje nytt

I tida som kjem må DNS ikkje berre fokusere på å fornye teaterbygninga, først bør dei tenkje nytt om korleis dei formidlar scenekunst.

Her frå stykket «Vaktmesteren» på Den Nationale Scene i 2020. Foto: Eirik Brekke

Lars Andreas Bysheim Myklebust Lektor i nordisk, Årstad videregående skole

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Kulturdebatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs kulturavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den Nationale Scene er kjend som ein solid og godt besøkt teaterinstitusjon – den viktigaste på Vestlandet, og ein av dei viktigaste kulturscenane i Bergen. Den veletablerte posisjonen DNS har gir teateret autoritet og definisjonsmakt over kva teaterkunst kan vere, både lokalt og i omverda. Denne rolla syns eg i liten i grad DNS nyttar seg av, og det gjer meg uroa for relevansen teateret har i kunstfeltet.

Lars Andreas Bysheim Myklebust Foto: Privat

Ser ein berre på publikumstal og omtalar, er det ikkje tvil om at DNS kan å underhalde. Det er rift om billettane og teateret haustar ofte gode kritikkar. Dette er likevel ikkje noko ein bør slå seg til ro med, for bergensarar frå dei øvre aldersgruppene utgjer majoriteten av publikummet til DNS.

Når det ser ut som om både dagens barn- og foreldregenerasjon blir underrepresenterte i høve til den aldrande publikumsmassen, kan difor teateret gå ei mørk framtid i møte når det gjeld fysisk besøkjande.

Den Nationale Scene forbereder seg på forestillingen Cabaret – med munnbind. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Ser ein til perioden under pandemien, har det vore relativt stille frå DNS, og det har hatt selskap av andre kulturinstitusjonar i Bergen.

Eg har inntrykk av at ein i vestlandshovudstaden har vore trege med å følgje digitale trendar med opne strøymingskanalar og kunstuttrykk som utviklar seg i tråd med utfordringane i samfunnet.

Ei tid med eit sveltefôra kulturpublikum hadde vore ei viktig mogelegheit til å profilere seg og nå nye og interesserte menneske.

Les også Mistet 18,5 millioner i inntekter. Går likevel med ti millioner i overskudd.

BT skreiv i mars om eit solid overskot for DNS i 2020, på grunn av mykje lågare utgifter i samband med kostbare produksjonar. Ei tydelegare satsing på å utvikle ny teaterkunst som møter utfordringane i samfunnet ville kanskje ha vore kostbart, men i denne situasjonen viser det seg altså at det finst pengar.

I det eg då meiner er mangel på endringsvilje, eller -evne, bør ikkje DNS glede seg for mykje over det økonomiske overskotet. Heller trur eg dei bør ta innover seg at dei har gått glipp av ei verdifull mogelegheit til å nå ut til ei ny gruppe publikumarar.

Kulturlivet i Bergen skuldar publikum meir, meiner Lars Andreas Bysheim Myklebust. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Ein defensiv posisjon i pandemitida er ikkje det einaste vi har sett frå DNS i det siste. Der har vore spelt teater i det ærverdige teaterhuset, og det har rett nok underheldt dei få som har fått høve til å vitje teateret. Eitt av stykka som har gått er Et Dukkehjem.

Les også Påtatt provoserende

Oppsetjinga i Teaterkjelleren har stor underhaldningsverdi i seg sjølv, noko som er skapt gjennom utstrekt bruk av visuelle og auditive verkemiddel.

Teatersjef Stefan Larsson skildrar stykket som del av ei «fri og radikal kunstform» i programbladet til førestillinga. Stykket si Nora, Kristi-Helene J. Ingeberg, omtalar stykket som «et slag i trynet. Alle reglene er viska ut», og seier til BT at «alle vil få sjokk av å sjå dette».

Les også – Alle vil få sjokk av å sjå dette

Det som skjer på scena fengjer auga og øyra mine med mykje lys og lyd. Det har likevel ikkje mykje nye tankar å setje i hovudet mitt, og eg kan difor ikkje seie meg samd med Larsson og Ingeberg kva angår ei radikal og regelfri teaterform.

Heller meiner eg at oppsetjinga går inn i tradisjonen til dukkehjemmet sitt titteskapsteater, og at ho i seg sjølv er lite nyskapande.

Ei relativt konservativ haldning til teaterforma synst eg vidare vi kan sjå i oppsetjinga av Madame Bovary. På nettsida til teateret kan vi lese at dei «tar vi pulsen på notidige strømninger» i oppsetjinga av stykket, noko som i mitt syn ikkje kan gjelde den forma oppsetjinga tek, her heller.

Lars Andreas Lars Andreas Bysheim Myklebust meiner «Madame Bovary» ikkje greidde å «ta pulsen på notidige strømninger». Foto: Ørjan Deisz

Les også – Eg kjem til Bergen på sekundet



Ei meir spanande løysing ser vi når Larsson sjølv står bak regien for Onkel Vanja. Her kjem vi i nærkontakt med skodespelarane gjennom filming og skjerm på scena. Teaterhendinga sin eigenart vert slik forsterka – ikkje svekka – av sjanger-utypiske verkemiddel.

Gledeleg er det også at denne finslipte sjangerblandinga gjer stykket til ei av dei meir vellukka nye teateroppsetjingane tilgjengelege for TV-skjermen.

Speletida til oppsetjinga er over, og den tidsavgrensa digitale «helgeførestillinga» burde kanskje ha vore både betre profilert og tilgjengeleg ei tid framover, som eit godt eksempel på kva DNS kan få til.

Teatersjef Stefan Larsson hadde sjølv regien for Onkel Vanja på Store Scene. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Vi nærmar oss eit opnare samfunn og større publikumsmassar på kulturarrangement.

I den komande perioden står DNS difor framfor ei viktig mogelegheit til å vinne nye teatergjengarar. Vidare kjem ei tid med fornying og rehabilitering av bygningsmassen til teateret.

I denne tida vonar eg at vi kjem til å sjå eit meir radikalt og slagkraftig teater, og meir av ei liberal haldning til teaterforma. Larsson meistrar å gå i dialog med kva ei moderne sceneløysing kan vere i Onkel Vanja, og i desse banane – og mykje lenger – må menneska bak DNS sjå vidare.

Ei ny tid for fysisk teater, og eit framtidig nyopna teaterbygg på Engen, vil vere viktige faktorar for å få nye menneske innanfor dørene hjå DNS. Samstundes må fornying og nytenking stå i fokus i kunsten vi trass alt er på DNS for.

Om ein ikkje nyttar høvet til å tenkje nytt rundt kva som skjer på scenen, er eg redd at teateret på Engen skal verte ei storstove for ein sakte utdøyande publikumsmasse med stadig lågare verdi for teaterkunstfeltet.