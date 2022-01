Hyllest til en ridder i kunstens tjeneste

På et tidspunkt fremsto han som styreleder for hele Teater-Norge.

Arnljot Strømme Svendsen dyrket både børs og katedral, og glødet for Bergen som både handelens by og kulturens Mekka.

Geir Kjell Andersland Jurist og gruppeleder for Venstre i Vestland fylkesting

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Kulturdebatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs kulturavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arnljot Strømme Svendsen, som døde 5. januar, levde opp til Shakespeares ord på en forbilledlig måte: «All verden er en scene og en enkelt mann må spille mange roller i sitt liv».

I sitt lange liv sjonglerte han med et stort knippe rollehefter.

Han var politiker og leder av Bergen Høyre, han var vararepresentant til Stortinget, han var fagøkonom, og ikke minst fylte han tallrike styreroller i ulike kunstinstitusjoner.

Og først og fremst var det teaterkunsten som skulle få nyte godt av hans kompetanse og smittende begeistring.

Arnljot Strømme Svendsen rakk å bli 100 år før han døde 5. januar 2022.

Han var i mange år leder av styret i Norsk teater- og orkesterforening og medlem av Statens teaterråd.

Han var styreleder på Den Nationale Scene i rekordlange 32 år (1960-1992). Jeg hadde gleden av å sitte i hans styre de tolv siste årene av hans funksjonstid. Han skrev Den Nationale Scenes historie for perioden 1976–2001.

På et tidspunkt fremsto han som styreleder for hele Teater-Norge.

Strømme Svendsen var forut for sin tid når det gjaldt forholdet mellom næringsliv og kulturliv. Tradisjonelt har det rådet en motsetning mellom kremmerånden og kunstnersinnet. Her søkte Arnljot den kreative balansen.

Han dyrket børs og katedral, og glødet for Bergen som både handelens by og kulturens Mekka.

Geir Kjell Andersland er nestleder i Hovedutvalg for kultur, idrett og integrering, han hedrer Arnjolt Strømme Svendsen i sitt leserinnlegg.

Der var ingen tilfeldighet at han drev kyndig formidling av Ludvig Holbergs mangfoldige virke. Tittelen «Moraløkonom med pengesans og kunstnersinn», på ett av hans Holberg skrifter, kunne vært selvbiografisk.

På NHH skapte han fagfeltet kulturøkonomi. NHH fikk ros for å være først ute som akademisk aktør på dette området, og det var « i all hovedsak Arnljot Strømme Svendsens fortjeneste», fastslo Norges forskningsråd i en rapport om «Forskning om kulturpolitikk».

På en kulturkonferanse i 1970 uttalte han, forut for sin tid:

«Jeg tror ikke at det vil vare lenge før næringslivet på sin side og vitenskapen for sin del vil organisere kontakt, konferanser og andre former for samvær med kunstnergruppene. Og kunstnerne vil komme og gi av sitt overflødighetshorn, nysgjerrige og åpne.»

Arnjlot hadde en lidenskap for scenekunsten, og kunne sikkert selv ha laget spennende repertoar. Men han var samtidig seg svært bevisst ikke å tråkke i teatersjefens kunstneriske sirkler. Styret har andre oppgaver enn å styre det kunstneriske innhold, hvor fristende det enn måtte være.

Dette viste han til fulle i det mye omtalte «8 timers styremøtet» i 1982. Det handlet om å støtte teatersjefens kunstneriske vurdering av oppsigelser i ensemblet.

Styret delte seg på midten og Arnljot måtte bruke sin dobbeltstemme. Han var klokkeklar på at å stemme mot teatersjefen i en slik sak var å uthule det hevdvunne prinsippet om teatersjefens kunstneriske suverenitet.

Det bringer meg til det dagsaktuelle. BT hadde 10. januar en reportasje om frykt i det svenske kunstmiljøet for at kunsten blir styrt politisk. I kampen om statlige midler føler kunstnere seg presset til å dyrke formål som mangfold og likestilling på bekostning av kunstnerisk frihet.

I en tid hvor inkludering, frivillighet, idrett og friluftsliv alle er del av den kulturelle sekken, er det viktig at disse, også gode, formål ikke bidrar til å gjøre kunstneriske ytringer til rene virkemidler. Dette gjelder norsk, som svensk, kulturpolitikk.

Det er ved å gi et stort rom for kunstnerisk frihet på kunstens egne premisser, at den skapes kunst som «gir oss gåsehud, som løfter oss og får oss til å brenne», slik psykolog Eva Tryti har formulert det.

Det kunne like gjerne ha vært sagt av Arnljot Strømme Svendsen.