Kode har ansvaret

Musikkanmelder Maja Skanding mener det er en skam dersom Kode ba Voltersvik gjennomføre en konsert på det Voltersvik selv kaller «et uholdbart instrument».

At Oda Voltersvik spilte på et uholdbart instrument, var ikke hennes egen feil: – En skam, mener Maja Skanding.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kulturdebatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs kulturavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er trist å høre at Oda Voltersvik opplever at min anmeldelse rammer henne unødig mye, siden jeg i teksten nettopp ønsket å få frem at hun prøvde å gjøre en god innsats til tross for dårlige omstendigheter. Samtidig var det viktig for meg å ikke fremstille en profesjonell musiker med høy kunstnerisk integritet som et offer.

Etter min mening er det en skam dersom det er tilfelle at Kode ba Voltersvik gjennomføre en konsert på det hun selv kaller «et uholdbart instrument». Like skammelig er det at ingen i Kode-administrasjonen stilte seg opp foran publikum i forkant av konserten og selv unnskyldte det dårlige flygelet, men overlot denne pinlige oppgaven til pianisten.

Les også Musikkformidling på sparebluss

Skanding mener noen fra Kode-administrasjonen skulle unnskyldt for det dårlige instrumentet i forkant av konserten.

Jeg kan forstå at Voltersvik gjerne hadde sett at jeg refererte mer av det hun fortalte og spilte. En anmeldelse bør imidlertid være noe mer enn en vurdering av en enkeltprestasjon. I tekstene mine prøver jeg alltid å sette fremføringen i en kontekst, for eksempel ved å kommentere konsertlokalet, repertoarvalget og aspekter ved programmeringen – kort sagt: hele formidlingssituasjonen.

I dette tilfellet var det viktig å vie mye plass til Kodes rolle, siden museet over lengre tid har forsømt ansvaret for komponisthjemmene, både når det gjelder musikkformidling, ansettelse av nytt personale og vedlikehold av bygninger.

Formen på Volterviks konsert var typisk for Kodes konserter de siste årene, og representerte for meg enda et eksempel på at museet ikke jobber nok for å utvikle nye måter å formidle musikk på. Dette var det naturlig for meg å trekke frem.

Les også Musiker svarer BTs anmelder: – Villedende

Voltersvik gjorde en god innsats til tross for dårlige omstendigheter, mener anmelderen.

I forkant forventet jeg ikke at Voltersvik skulle ha samarbeidet med en kunsthistoriker eller at konserten hennes skulle knyttes til den spesifikke utstillingen publikum fikk se. Jeg mener imidlertid det kunne løftet arrangementet dersom hun hadde gjort dette.

Det er viktig for meg å understreke at jeg mener Voltersvik er en dyktig pianist. Hovedgrunnen til at jeg hadde en dårlig konsertopplevelse ligger hos arrangøren. Kode får gjerne melde seg på debatten.