Åtte tapte år for kulturbyen Bergen

De siste åtte årene har vært mørke og nitriste år for venneforeningen og eierstiftelsen ved Gamle Bergen.

Gamle Bergen ligger under Bymuseet. Burde anlegget heller stå på egne ben, og formidle sitt behov for vedlikehold direkte til sentrale kulturmyndigheter?

Jens Lorentzen Tidligere Høyre-politiker

Vi har mye penger i Norge. Gjennom EØS-avtalen betaler vi store summer til oppussing av slott og historiske bygg i østeuropeiske land innenfor EU. Det er helt greit at en rik europeisk nasjon bidrar til kulturell dugnad i land som ellers ville la viktige historiske bygg forfalle. At Edvard Munch får et høvisk bygg til utstilling og dybdeforståelse av sine verk er også i sin orden.

Tilsvarende er det riktig at Nasjonalmuseet og de Deichmanske samlinger får nybygg som kan ta vare på og vise frem sine skatter. Disse monumentale nybyggene har selvsagt kostet milliarder av kroner. Overskridelsene i byggefasen har også nådd milliardbeløp. Det er påfallende at milliardbeløp i å feilberegne byggekostnader for offentlige kulturbygg i hovedstaden er blitt en vane.

Da rottene tok seg inn i Ole Bulls hjem på Lysøen våknet sentrale kulturmyndigheter. Her er forhenværende kulturminister Abid Raja på befaring.

Gjennom Bymuseet i Bergen, Museum Vest og Kode forvaltes store og viktige kulturskatter i Bergen. Her er det blitt en vane at bygningsmassen underlagt disse institusjonene har hatt, og har et vedvarende forfall.

I Ole Bulls hjem på Lysøen ble forfallet så tydelig og dramatisk at da rottene begynte å ta seg til rette i dette praktbygget, ja, så våknet de sentrale kulturmyndighetene og bevilget omsider penger til vedlikehold.

Denne tredelingen av ansvar for kulturbygninger og museer har sin bakgrunn i den store konsolideringen av kulturinstitusjoner i 2005. En strukturrasjonalisering skulle forenkle arbeidet med å fordele statlige midler fra kulturdepartementet til verdige mottakere i nasjonen.

Dette grepet har fått en del pussige resultater. Gamle Bergen Museum med sine 55 bygg har fått sin plassering under Bymuseet. Det Hanseatiske Museum er en del av Museum Vest, mens Edvard Griegs hjem er under Kode-paraplyen.

Hvor det nye Gestapomuseet skal plasseres er uvisst. Felles for mange av museene og kulturinstitusjonene er at de opprinnelig ble skapt av ildsjeler og interesseorganisasjoner. Dette var mennesker som ønsket å bevare viktige deler av Bergens fortid for nåværende og kommende generasjoner.

For byen Bergen med sin helt særegne og rike kulturhistorie så disse ildsjelene behovet for å redde deler av historien fra evig glemsel. Gjennom historiske bygg, viktige historiske hendelser og kulturelle særegenheter skulle det som er en del av den bergenske sjel bevares for ettertiden.

Den avgående regjeringen med en bergensk statsminister i spissen har ikke forstått nytteverdien av å gi nødvendige pengemidler til kulturbyggene i landets nest største by. Det bygningsmessige forfallet av alt fra gamle lyststeder, komponisthjem, museer og historiske bygg har fått herje fritt de siste åtte årene.

Behovet for å ta igjen et forsømt vedlikehold beløper seg til enorme pengesummer etter normal målestokk. I forhold til satsingen av kulturelle nybygg i hovedstaden snakker vi dog om mindre beløp. Den kulturelle ignoransen fra den avgående regjeringen gjelder for øvrig ikke bare Bergen. Den har gjort seg gjeldende over hele landet utenom Oslo, og har vært og er en skam for en rik nasjon.

Å få opp et publikumsbygg og vitalisering av Gamle Bergen Museums sjøside er et mål for eierstiftelsen og venneforeningen.

Så kan det diskuteres om strukturrasjonaliseringen av museer og historiske bygg var et gode for eksempelvis Gamle Bergen Museum. Med sine 55 bygg og et areal på 46 mål, er dette viktige museet stort målt i enhver målestokk. Det spørs derfor ikke om dette anlegget burde stå på egne føtter og formidle sine overveldende vedlikeholdsbehov direkte til de sentrale kulturmyndigheter.

De siste åtte årene har vært mørke og nitriste år for venneforeningen og eierstiftelsen ved Gamle Bergen. For her er det ikke bare snakk om manglende vedlikehold. Her er det snakk om å få opp et publikumsbygg og en vitalisering av anleggets sjøside. I 2024 fyller Gamle Bergen Museum 75 år. Vi får se om den nye regjeringen vil gjøre noe med en rik nasjons kulturelle forfall.

