Kulturpolitisk mot er å fortsette satsingen i Oslo

Det er verken god kulturpolitikk eller distriktspolitikk å bygge ned en nasjonal institusjon som Den Norske Opera & Ballett.

Randi Stene (operasjef), Ingrid Lorentzen (ballettsjef), Geir Bergkastet (administrerende direktør) Den Norske Opera & Ballett

Bergens Tidende har de siste dagene hatt flere oppslag om forskjellen i den offentlige finansieringen av Bergen Nasjonale Opera og Den Norske Opera & Ballett.

La det ikke være tvil: Fra Operaen her i Oslo synges det et rungende ja til å styrke utviklingen av kunst og kultur i hele Norge.

Kulturredaktør Frode Bjerkestrand gjør dette til en konflikt mellom Bergen og Oslo når han skriver at «det vil kreve mye politisk dristighet å kreve at Operaen i Oslo skal ta dype kutt for at regionale operaer skal få mer å rutte med».

Så langt vi kan lese har ingen politiske eller kunstnerisk stemmer som er intervjuet tatt til orde for at den nasjonale operascenen i Oslo må bygges ned for at satsingen andre steder kan styrkes.

Bjerkestrands avis hopper også bukk over sentral faktainformasjon når styrkeforholdet skal beskrives for leserne.

Den Norske Opera & Balletts tilskudd rommer både Nasjonaloperaen og Nasjonalballetten som to fullverdige kompanier, i tillegg til et symfoniorkester, et operakor, samt ballettskole og barnekor.

Å argumentere for at operakunsten i Norge blir styrket ved å bygge ned satsingen ved Den Norske Opera & Ballett er i beste fall lite gjennomtenkt. Operaen i Oslo er en storstue for et helt, lite land.

Publikumsbesøket er doblet siden innflyttingen i Bjørvika. Eksterne utredninger har konstatert at det kunstneriske nivået har tatt steget opp i et internasjonalt sjikt.

Det ypperste av skaperkrefter og utøvere ønsker å samarbeide med oss. Nasjonalballetten har utviklet seg til et svært så anerkjent kompani.

Nasjonaloperaen skaper produksjoner som hevder seg internasjonalt. Flere norske operasangere frekventerer verdens operascener. Det produseres god opera på mange scener i Norge.

Inn i valgkampen bør det heller argumenteres for realiseringen av Griegkvartalet og flere produksjonsarenaer i landet generelt for å videreutvikle operakunsten. Talentutviklingen bør styrkes, og kulturbudsjettet bør igjen opp til 1 prosent av det totale statsbudsjettet.

Slike tiltak vil styrke Norge som opera- og kulturnasjon. Det er ikke politisk mot, som Bjerkestrand hevder, å bygge ned i Oslo for å bygge opp andre steder. Kulturpolitisk mot er å fortsette satsingen i Oslo, og i tillegg øke satsingen andre steder i landet.

