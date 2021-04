Jeg er enig i at teatertilbudet til barna har vært skadelidende

Jeg vil gjerne svare på debattinnlegget til Lars Andreas Bysheim Myklebust, onsdag 22. april.

Den Nationale Scene skal skape samfunnsrelevant, engasjerende og vesentlig teater av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum. Det er min oppgave som teatersjef på dette vakre teateret å forvalte mandatet så godt jeg kan.

Det har ikke vært enkelt i den verste pandemien siden spanskesyken, men jeg er utrolig stolt over hva alle som jobber på teateret får til i disse rare tider, der vår frihet til å arbeide og leve slik vi ønsker er innskrenket.

DNS skal skape debatt. Derfor er jeg glad for at du ønsker å debattere vår formidling av scenekunst og evnen til å tenke nytt. Den som følger teateret i sosiale medier og på våre nettsider vil se at det gjør vi, både på og utenfor scenen.

Jeg er enig med deg i at teatertilbudet til barna har vært skadelidende under pandemien og det skyldes ene og alene koronasituasjonen.

De store nye produksjonene som var planlagt har ikke vært mulig å gjennomføre på grunn av smittevern og innreiserestriksjoner.

Men de minste fikk en godbit og en helt ny forestilling i høst med «Pølsetjuven» på Lille Scene. I tillegg spilte vi «Vaktmesterens julekonsert» i Teaterkjelleren i desember.

Som en liten digital gave i julehøytiden streamet vi familiejulekonserten «Å tenke på en venn» fra Store Scene, til stor glede for store og små. Til høsten håper vi at livet normaliserer seg, og jeg tror du kan glede deg til høsten på DNS, med flere satsinger for både barn, ungdom og voksne – noe for alle.

Angående din bekymring for at DNS ikke tiltrekker seg nytt og yngre publikum, så var det nettopp denne publikumsgruppen vi satset på våren 2020, med Vestland Lockdown serien, «KUK», og «Physical Playtime».

Disse forestillingene fikk svært god mottakelse både hos anmeldere og publikum. Forestillingen «Sprengt» med Kjerst Horn som regissør blir også en sterk forestilling for de unge voksne.

DNS presenterte i 2020, 16 premierer hvorav 8 var urpremierer. Totalt ble det spilt 429 forestillinger, og i tillegg hadde vi et innholdsrikt formidlingsprogram og større frittstående arrangement. Til tross for pandemi kunne vi altså tilby et repertoar med stor spennvidde og høyt kunstnerisk nivå.

Du mener vi «har vært trege med å følge digitale trender med åpne strømmekanaler og kunstuttrykk som utvikler seg i tråd med utviklingen i samfunnet».

Selv om jeg alltid vil hevde at teater er best på teater, så har vi hatt en rekke digitale sendinger under pandemien, senest forrige helg da publikum kunne se «Onkel Vanja» når de ville, hele helgen. Forestillingen har også vært vist digitalt en rekke ganger tidligere i år og i fjor.

Vi strømmet også forestillingen «Vaktmesterens julekonsert», «Åpningsmarkering fra Store Scene», «Å Bergen, Bergen», «Sammen mot rasisme», og flere andre arrangementer og prisutdelinger, alt sammen gratis. Denne helgen er det Jon Fosses nyskrevne monolog «Slik var det», vi tilbyr vårt publikum – gratis hele helgen.

Vi gleder oss over at vi tross et særdeles vanskelig fjorår fikk et meget solid overskudd. Det overskuddet kommer godt med den dagen det er klart for å oppruste teateret for fremtiden og flytte verksteder og kontorer til eksterne lokaler.

I min tid som regissør og teatersjef i Norden har jeg alltid hatt fokus på å tenke nytt rundt det som skjer på scenen. Jeg kan derfor love deg at denne teatersjefen vil sørge for at DNS også i fremtiden er et teater som ønsker alle mennesker velkommen i teateret, til stor glede og verdi for hele teaterkunstfeltet!