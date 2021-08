Vi satsar på fartøyvernet og kystkulturen

For Venstre vil fartøyvern og kystkultur vere ei viktig satsing, skriv klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Kulturmiljøforvaltninga må gjere tøffe prioriteringar, ifølgje klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Sveinung Rotevatn Klima- og miljøminister (V)

Kystkultur er ein viktig del av Noregs kulturarv, og gjennom fartøyvernet tar vi vare på kulturhistorie som betyr mykje for mange. Den samla løyvinga til fartøyvernet har auka med 30 prosent sidan 2014, frå 63 til 93 millionar kroner. Det er ei satsing som Venstre er stolt av.

Det er likevel langt fleire som søkjer om pengar enn det som er tilgjengeleg. Kulturmiljøforvaltninga må derfor gjere tøffe prioriteringar etter bestemte kriterium.

I eit innlegg i Bergens Tidende 24. august får Øyvin Konglevoll det til å stå fram som at eg ikkje er mitt kulturmiljøansvar bevisst. Det er ei skildring eg ikkje kjenner meg igjen i.

Eg har tvert om eit stort engasjement for kulturmiljø og kystkultur. Noreg er ein skipsfartsnasjon, og denne delen av kulturarven må vi ta vare på for å kjenne historia vår.

For å kunne søkje tilskot frå Riksantikvaren må eit fartøy vere freda eller ha status som verna skip. Det vil seie at det har høg kulturhistorisk verdi og at eigaren har forplikta seg til å ta vare på fartøyet etter antikvariske retningsliner. Den samla verneflåta består av 258 fartøy, der 14 av dei er freda etter kulturminnelova.

Ein føresetnad for at desse fartøya skal kunne bli tatt vare på, er at det finst gode og relevante handverksmiljø. Regjeringa finansierer derfor arbeid ved tre nasjonale fartøyvernsenter som skal bevare handverkstradisjonane innan vedlikehald og istandsetjing av tre- og stålfartøy.

I sommar vitja eg Hardanger Fartøyvernsenter, der eg òg fekk prøve meg som reipslagar. I Norheimsund gjer dei ein imponerande jobb for å ta vare på handverkstradisjonar og spreie kunnskap om dei. Den lokale innsatsen er av stor nasjonal betydning.

Det er veldig mange som har eit stort engasjement for fartøyvern og gjer ein stor frivillig innsats. Det er noko Venstre legg til rette for og heier fram.

Eitt av dei nasjonale måla i kulturmiljøpolitikken er at alle skal ha mogelegheit til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø. For meg og for Venstre vil fartøyvern og kystkultur vere ei viktig satsing i komande periode.

