Det er altfor tidlig å dømme Paradis

Jesper Jorde Sivilarkitekt og avdelingsleder i TAG arkitekter Bergen.

Det har i det siste vært mye debatt om prosjekter langs Bybanen generelt og Paradisalleen spesielt, blant annet i en anmeldelse i BT. Det er godt at det er engasjement og debatt rundt utformingen av våre felles omgivelser, det kunne det gjerne være mer av. Som arkitekter for Paradisalleen ser vi behov for å opplyse litt omkring rammene for slike prosjekt og hvordan prosessene er frem til det bygde resultat.

Bergen kommune har vedtatt å bygge bybane og bruke denne som en premissleverandør for byutviklingen. Det innebærer at Bybanen definerer kollektivårer, kollektivknutepunkt og senterområder. Senterområdene skal være områder med næring på plan én, og ha høy grad av utnyttelse. Dette vil kunne gi små «landsbyer» langs banen som er selvforsynt med service som dagligvare, apotek, restauranter og så videre. Det skal her legges til rette for gode offentlige plasser og parker.

På Paradis har kommunen selv laget en områderegulering som definerer høyder, utnyttelse, kvartalslengder etc. Med andre ord ligger dette som føringer for videre utvikling i området.

Senterområdene der en ser for seg denne urbane utviklingen ligger naturlig nok der det er trafikk både fra biler og bybane. Dette er en viktig premiss for utformingen av bebyggelsen. Slik områdeplanen for Paradis er utformet er det ikke mulig å legge sove- eller oppholdsrom mot Paradiskrysset, siden det der er et støynivå på over 70dB.

Arkitektene tror at nye Paradis kommer til å bli en vellykket satsing. Det vil komme nye bygg av tilsvarende skala rundt hele krysset, skriver arkitekt Jesper Jorde. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Dette var en av hovedutfordringene da vi skulle forme dette kvartalet. I tillegg er det krav om støyfrie uteareal, noe som bare kunne oppnås med en lukket kvartalsstruktur. Organisering av leiligheter, trappeoppganger og rom gir strukturelle svar i arkitekturen, og det er her vårt arbeid starter. Ved å følge planen slavisk ville vi endt opp med en fasade mot krysset nærmest uten noen vinduer. Dette ville etter vår mening vært en katastrofe både for leilighetene og for fasadene mot det offentlige.

Ved å arbeide tett med støykonsulent fant vi en løsning på denne utfordringen. Løsningen ble å organisere bygget som et svalgangsbygg der det ligger utvendige åpne atkomstgallerier som betjener leilighetene. Dette gjorde at boligfasaden bak svalgangsfasaden ble beskyttet mot den verste støyen, og vi fikk da beregnet 65dB på fasaden. Dette var i planen neste «støyklasse» som tillot oss å ha i alle fall et soverom mot støyutsatt side.

Vi satt da igjen med en annen utfordring; hvordan forme en svalgang som lå på den offentlige side av bygget. Løsningen ble å forme svalgangen som en fasade med store åpninger slik at den fremsto åpen og inviterende. I og med at fasaden ligger mot et trafikkert kryss ville den fort bli nedsmusset. Vi valgte derfor en mørk teglfasade som vil aldre med verdighet ved at den godt kan bli skitten over tid uten å miste sine estetiske kvaliteter. Inne i gårdsrommet er det benyttet varmere materialer dominert av tre. På denne måten dannes et stramt og urbant ytre kvartal og et lunt indre gårdsrom.

Selv om områdeplanen definerer høyde og utnyttelse og støykravene var sterke premissgivere for valg av struktur i bygget, er det vi som til syvende og sist utformer arkitekturen. Det er vi som velger former og materialer. Det er vi som komponerer fasader av vinduer og balkonger og det er vi som artikulerer byggene.

Jeg mener vi her har tatt gode valg og har valgt et konsept som løser utfordringene på stedet. Former og fasader er ærlige svar på prosjektets utfordringer og byggets struktur. Det er lagt tre snarveier gjennom prosjektet som er tilgjengelige for offentligheten og det er i kvartalet utformet et lyst, godt og støyfritt gårdsrom.

Det går en stund fra en plan er vedtatt til de bygde omgivelsene står ferdige. I dette tilfelle var områdeplanen ferdig i 2014, vi startet opp prosjekteringen i 2015, og bygget ble innflyttet i 2020. Paradisalleen er det første bygget som er realisert i denne planen. Det vil i årene fremover komme en helt ny geometri i krysset som strammer krysset opp fra å være et veikryss til å bli et gatekryss. Det vil komme nye bygg av tilsvarende skala rundt hele krysset, og det vil komme flere butikker og virksomheter og det vil komme et offentlig torg. Paradis skal kunne tilby sine innbyggere det meste en trenger i hverdagen og rask og miljøvennlig transport til byen.

Vi mener det er altfor tidlig å dømme Paradis etter det første bygget som er realisert. Vi tror Paradis vil fremstå som en vellykket satsing mot et mindre bilavhengig samfunn med gode bokvaliteter og der det er en kort spasertur til det meste.