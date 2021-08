Politikerne må forstå at morgendagens musikkhelter skapes der folk bor

En god start vil være å styrke musikkeksportarbeidet i Bergen i statsbudsjettet for 2022.

Det er ikke på Munchmuseet eller i Kulturdepartementet en ny Kygo eller morgendagens Sigrid er i støpeskjeen, skriver Kathrine Synnes Finnskog. Her fra Koengen i 2019.

Kathrine Synnes Finnskog direktør i Music Norway

Kulturpolitikerne bruker valginnspurten til å diskutere hvilket departement som skal styre kultursektoren. Det er en avsporing.

Pengene må plasseres der kulturutøverne kommer fra, og der kunsten skapes. Det innebærer å følge talentene fra gutte- og jenterommet, via lokale kulturskoler og regionale kompetansehuber og helt til verdensscenen.

Derfor må politikerne, som i disse dager kjemper om stortingsplasser og regjeringsmakt, tenke desentralisering av kulturlivet, og bygge opp om de regionale kraftsentraene. Heller enn å skape flere skrivebordsjobber i Oslo.

Kathrine Synnes Finnskog er direktør i Music Norway. Hun opplever at interessen fra de politiske partiene er begrenset. De virker å være mer opptatt av de store, monumentale satsingene i hovedstaden.

Musikkbransjen har fagmiljøer av internasjonalt tilsnitt i hele Norge. Dsign i Trondheim har gang på gang vist at de evner å vekke oppsikt i Asia. Tanken i Sandvika er en viktig møteplass for internasjonale talenter. For ikke å snakke om musikkmiljøet i Bergen, som har vært i formidabel vekst de senere årene. Å styrke disse miljøene vil øke norsk kultureksport, og bidra til at flere talenter våger å følge drømmen.

Helgen før valget, 9.–11. september, arrangeres musikkbransjefestivalen Vill Vill Vest i Bergen, der de løfter frem ukjente band og artister som beveger seg i norsk musikkbransje. De lokale bransjefestivalene er en nettverksmaskin der aktører møter hverandre, og fungerer som et springbrett for lokale utøvere som ønsker seg til større scener.

Dette er avgjørende for å øke kultureksporten: Aktørene må kjenne hverandre, vite hvordan man bruker hverandres kompetanse og lære av hverandre. Å tilhøre et miljø hvor du kan henvende deg og stille spørsmål, samtidig som du planlegger verdensherredømme fra jenterommet, er avgjørende om det ikke bare skal bli med planene.

Denne lokale- og regionale infrastrukturen er viktigere for mange artister enn store institusjoner.

Likevel opplever vi at interessen fra de politiske partiene er begrenset. De virker å være mer opptatt av de store, monumentale satsingene i hovedstaden. Men det er ikke på Munchmuseet eller i Kulturdepartementet en ny Kygo eller morgendagens Sigrid er i støpeskjeen.

Arbeiderpartiet har satt seg et hårete mål om at eksporten fra Fastlands-Norge skal øke med 50 prosent innen 2030. Likevel nevnes ikke ordet «kultureksport» en eneste gang i programmet partiet går til valg på. Senterpartiet ønsker å ta hele landet i bruk når det nye Kultur-Norge skal bygges.

Det er vel og bra, men denne typen festtaler må fylles med innhold. Samtidig har venstresiden som mål å bevilge én prosent av bruttonasjonalproduktet til kultur.

Det burde skape handlingsrom for å øke den norske musikkeksporten betraktelig, og slik skape flere kulturarbeidsplasser i hele landet. Men da må politikerne lytte til bransjen, og forstå at det er der folk bor at morgendagens musikkhelter skapes.

En god start vil være å styrke musikkeksportarbeidet i Bergen i statsbudsjettet for 2022.