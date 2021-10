Teatersjefene har nøkkelen til å avslutte streiken

Nå er det på tide at Stefan Larsson og hans kolleger viser at de er en del av kollektivet.

Innsenderne anser det som et løftebrudd at arbeidsgiver ikke har kommet dem i møte med en endelig ordning for livslang og kjønnsnøytral pensjon.

Maria Hjelmeland og Anne Elisabeth Bergendahl Tilsatte ved Den Nationale Scene og medlemmer av Fagforbundet Teater og Scene

Teateret er et samarbeidsprosjekt. Magien oppstår når dere i publikum møter skuespillerne på scenen. Teknikere, rekvisitt, lys og lyd er et velsmurt maskineri bak scenen. Snekkere, malere og kostymemakere har i måneder før bygget forestillingen sammen med instruktører, scenografer og skuespillere som øver.

Staten, fylket og kommunen eier sammen Den Nationale Scene. Staten hovedfinansierer driften og gir øverste leder sitt samfunnsmandat.

Som det heter i tilskuddsbrevet fra Kunnskapsdepartementet i 2021: «Bevilgningene til musikk og scenekunst bygger opp under de nasjonale målene for kulturpolitikken om at alle skal få tilgang til et fritt og uavhengig kulturliv av ypperste kvalitet, som fremmer mangfold, inkludering, dannelse og demokratisk deltakelse.»

Ikke én lager kunst alene, kunsten skaper vi sammen. Dette kollektivet gjør teateret til et godt og trygt sted å ha sitt arbeid.

Styret og ledelsen rapporterer selv at «DNS fremstår som en meget attraktiv arbeidsplass med lav turnover» (Årsrapport 2018), «DNS fremstår som en meget attraktiv arbeidsplass med lav turnover på 1,5 prosent» (Årsrapport 2019), og «Jeg er veldig imponert over de ansattes enorme profesjonalitet og fleksibilitet. Takket være deres innsats hadde vi et svært høyt aktivitetsnivå ...» (Årsrapport 2020).

Men nå har samarbeidet brutt sammen. I 2016 var vi i imøtekommende da arbeidsgiver sa at den gamle ytelsespensjonen, som var livsvarig og kjønnsnøytral, skapte økonomiske vansker og krevende regnskapsføring.

Vi gikk med på en midlertidig innskuddspensjon med signerte målsettinger om at den endelige ordningen skulle være livsvarig og kjønnsnøytral. Disse målsettingene har arbeidsgiver ennå ikke kommet oss i møte på. Dette anser vi som et løftebrudd.

Hybridpensjon er den eneste pensjonsordningen som oppfyller disse målsettingene. Det har en lang rekke ulike eksperter skrevet og sagt. Senest nå i Klassekampen 13. september i år ble pensjonsrådgiver Birger Myhr i Pensjonseksperten spurt om dette: «Fagforeningene sier at de ble lovet en livslang og kjønnsnøytral pensjonsordning. Har de det nå?»

– Nei, de to kriteriene oppfylles ikke i en innskuddsordning, svarte han.

Arbeidsgiver ved Spekter vil gjøre den midlertidige innskuddspensjonen endelig. Spekter sier at innskuddspensjon er det mest rettferdige og likestilte. Men hvor rettferdig er det med en pensjon som ikke tar høyde for at kvinner lever lenger enn menn?

Spekter sier at hybridpensjon vil bli mye dyrere. Differansen er på om lag én prosent og kan avtales dekket på andre måter, som for eksempel ved Trondheim Symfoniorkester & Opera.

Der har partene blitt enige om en hybridpensjonsordning, og arbeidstakerne betaler en høyere andel enn det som er vanlig i resten av kultursektoren. På den måten er de med på å dekke opp den ekstra kostnaden arbeidsgiver må betale for å sikre at pensjonen er like god for kvinner som for menn.

Fra arbeidsgiversiden er det fremholdt at pensjonsordningen vi krever vil være dårlig for frilansere. Det er lagt ned et betydelig arbeid fra Fagforbundets side for å sikre at den er gunstig også for dem. Vi har blant annet forsikret oss om at de med korte kontrakter også tjener opp pensjon.

I et brev til Fagforbundet, skrevet i november 2020, konkluderer Finanstilsynet med at «tjenestepensjonsloven § 6–1 annet ledd annet punktum ikke er til hinder for at det kan fastsettes i pensjonsordningens regelverk at medlemmer som har kortere tjenestetid enn 12 måneder ved fratredelsen, skal beholde rett til opptjent pensjonskapital».

Sannheten er at dette er et verdivalg. Et valg mellom en pensjon som er en personlig sparegris, der de som allerede har nok kan spare enda mer, og en kollektiv forsikring som sørger for økonomisk forutsigbarhet og en trygg og verdig alderdom uansett hvor lenge du lever, hvilket kjønn du har og personlige økonomiske evner.

For oss som lever av og for å skape sammen er valget selvsagt.

Nå er det på tide at Stefan Larsson og hans kolleger viser at de er en del av kollektivet, at de er sitt kunstneriske samfunnsansvar bevisst, og ikke lar seg diktere av Spekter.

Slik at vi sammen, alle sammen, igjen kan «skape underholdende og relevant teater av høy kunstnerisk kvalitet til et stort publikum» (Årsrapport 2020). For det er ingenting vi heller vil. Hybridpensjon nå.