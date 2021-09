Bergensklynge som nasjonalt tyngdepunkt

Musikkselskapet Harmonien, Bergen Nasjonale Opera og Edvard Grieg Kor trenger samlet et offentlig budsjettløft.

Bernt Bauge er administrerende direktør i Musikkselskapet Harmonien.

Bernt Bauge Administrerende direktør, Bergen Filharmoniske Orkester

Det er nødvendig og riktig at Bergens kulturaktører sier høylytt ifra om den økende skjevfordelingen av statlige midler til viktige kulturinstitusjoner her vest i forhold til hovedstaden.

Det er oppløftende at både sittende kulturminister og opposisjonens fremste kulturpolitiske talsperson både lytter og virker være villig til å handle. Spørsmålet er om handlingene blir for puslete.

Bergen er en ambisiøs kulturby med de forutsetningene som skal til for å tydeliggjøre og styrke sin posisjon som et sterkt nasjonalt tyngdepunkt, ikke minst på det opera-symfoniske området, og dermed også bedre fungere som et nødvendig kunstnerisk kontrapunkt til hovedstaden.

Men institusjonsklyngen Musikkselskapet Harmonien, Bergen Nasjonale Opera og Edvard Grieg Kor trenger samlet et offentlig budsjettløft post korona for å videreutvikle sine roller i dette.

Med statens store satsing på et nytt operahus i Oslo fulgte en kulturpolitisk ambisjon om at det skulle legges en ny og forsterket strategi for produksjon og formidling av opera over hele landet. Dette var bakteppet for etableringen av Bergen Nasjonale Opera i 2007, i samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester (BFO).

Ikke minst som en konsekvens av denne ambisjonen må også etableringen av Edvard Grieg Kor forstås. Et profesjonelt kor er i likhet med et profesjonelt orkester avgjørende for høykvalitets opera og vokalsymfoniske produksjoner.

Denne opera-symfoniske institusjonsklyngen i Bergen er i dag med på å sette agendaen for kvalitet, nyskaping, formidling og talentutvikling innenfor sine kunstfelt nasjonalt.

Det bidrar til at Bergen stadig oppleves som relevant og interessant – ikke minst internasjonalt, eksemplifisert med suksessen Peter Grimes.

Nasjonalt utgjør denne tett samarbeidende klyngen et stort og viktig kontrapunktisk motstykke til hovedstadens opera-symfoniske virksomhet, noe som i seg selv er av stor betydning for en dynamisk kunstutvikling på disse felt i landet vårt.

Men det mangler fortsatt ressursmessig mye på å kunne få utløst det større potensialet.

De budsjettbehov som operasjef Eivind Gullberg-Jensen nylig har tydeliggjort er neppe overdrevne dersom Bergen Nasjonale Opera (BNO) skal kunne nå et minimumsnivå for ivaretakelsen av sitt kunstneriske og formidlingsmessige mandat.

BNOs stadig trangere budsjetter har tvunget institusjonen over til en veksling mellom fullsceniske og semisceniske eller konsertante operafremførelser.

Konsertante operafremførelser har så avgjort en kunstnerisk verdi, men det er fullsceniske produksjoner som må være hovedformålet for BNO. Det er de særlige kompetanser og ressurser som slike prosjekter forutsetter som gir den fullverdige uttellingen for satsingen på en selvstendig operainstitusjon her vest.

Den ferskeste enheten innen denne opera-symfoniske trekanten, nemlig Edvard Grieg Kor, er allerede svært godt etablert som et lysende vokalensemble, men befinner seg ennå i en startfase, og består foruten den store talentpyramiden med opptil 200 barne- og ungdomskorsangere pr. i dag av et mindre antall profesjonelle sangere i deltidsstillinger.

Dette er selvsagt altfor lite til å fylle behovene til en helårlig opera- og vokalsymfonisk virksomhet foruten et profesjonelt kors egenprogrammerende virksomhet, turnévirksomhet, formidlingsaktiviteter, skoleprogram og talentutviklingsarbeid.

Musikkselskapet Harmonien med sitt Bergen Filharmoniske Orkester er som nasjonalorkester også Vestlandets musikalske flaggskip. Gjennom lang tid har orkesteret bygget seg opp til å bli dagens vitale orkesterinstitusjon, med et sterkt internasjonalt omdømme, og som dessuten inkluderer Bergen Filharmoniske Kor, talentsatsingen BFUng og strømmetjenesten Bergenphilive.

Men også Harmonien sliter med en statlig rammetilskuddsutvikling som sakker akterut. Den negative utviklingen svekker musikkselskapets evne og mulighet til å gi mer tilbake til samfunnet, og virker urimelig i forhold til den brede virksomhetsporteføljen vi forvalter.

Trenden må snus. Vi trenger flere musikere i orkesteret og flere hoder og hender i produksjon i og formidling, ikke færre.

Bergen må kunne forventes å ta et nytt og stort steg fremover det nærmeste tiåret som kulturby, som kultursentrum for vestlandsregionen, og ikke minst som dynamisk kunstnerisk motstykke til hovedstaden.

Perspektivene ved det nye Griegkvartalet som nå er under utvikling understreker dette. Med økt opera-, musikkteater- og konsertproduksjon, økt vekt på formidling og talentutvikling, må det gis rom for flere jobber i hele institusjonsklyngen.

Bergen har engasjerte private støttespillere som gjerne bidrar betydelig til viktige prosjekt, men en styrking av institusjonsrammene er først og fremst en offentlig oppgave.

Stillstand kan raskt bli til stagnasjon og tilbakegang. Det er politikernes ansvar å legge til rette for at så ikke skjer. Etter korona er det optimisme, fremtidstro og et nytt løft for kulturen som bør gjelde. Valget og tiden fremover vil vise.

