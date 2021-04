Publikum er uvitende ignoranter. Hørt det før? Høres det rett ut og riktig ut?

Det største gjennombruddet til det profesjonelle billedkunstfeltet i offentligheten nylig har vært Öde Spildo Nerdrums deltakelse i realityserien Farmen.

Öde Nerdrum er en ung mann med klare standpunkter og misunnelsesverdige ferdigheter, mener kunstnergruppen Alt Går Bra. Foto: Espen Solli

Agnes Nedregård på vegne av kunstnergruppen Alt Går Bra

Nå er far og sønn Nerdrum kommet til byen, så vi kan puste lettet ut. De er her for å redde oss fra samtidskunstens uhumskheter med sitt romantiske og publikumsvennlige kitschmaleri.

Vi vet det nemlig bare så altfor godt: Samtidskunst er uforståelig for folk flest. Samtidskunstnere er selvopptatte latsabber som suger ærlige arbeidsfolks surt opptjente skattepenger ut av statskassen.

Publikum er uvitende ignoranter som ikke vet å gjenkjenne kvalitet, eller som ikke bryr seg om kunst i det hele tatt.

Hørt det før? Høres det rett ut og riktig ut?

Vi er en kunstnergruppe som har satt oss fore å romstere litt i samtidskunstens og kitsch-maleriets felles bakrom.

Vi hadde planlagt at denne kronikken skulle handle om skyggeboksing om med kunstlivet om bruken av skattepenger.

Men så tygget vi litt på den, og spurte oss selv, burde vi ikke klare å bidra med noe litt mer interessant enn luftslag mot oppkonstruerte konflikter?

Martin Nedregård. Foto: Privat

Kunsten kunne jo helt klart fylt en mye mer interessant rolle i offentligheten enn den gjør i dag.

Av mangel på mer meningsfylte offentlige samtaler om hva det vil si å være menneske, kan det se ut til at vi i stedet har blitt helt besatt av hverandres personlige historier.

Hva ville Öde Spildo Nerdrum sagt?

Hva om vi sier at det største gjennombruddet til det profesjonelle billedkunstfeltet i offentligheten nylig har vært Öde Spildo Nerdrums deltakelse i realityserien Farmen?

Ikke på grunn av kunsten hans, men på grunn av hans personlighet, som deilig oppfyller de forventede klisjeene om den rare billedkunstneren, med sitt pikante riksmål og uvanlige meninger.

Öde har selvfølgelig dessuten god hjelp av navnet til sin herlig kontroversielle far, en personlighet godt kjent for et allment publikum.

Men er det bare Ödes person som føles så tiltrekkende? Her står vi jo faktisk overfor en ung mann med klare standpunkter og dessuten misunnelsesverdige ferdigheter.

Må kunsten likne på noe?

Öde er en kunstner som mener kunsten må likne på noe. Det finnes en tidslinje her. I renessansens verden, som også Öde liker å referere til, hørte både å tenke og å skape materiell form kunsten til.

Men på et tidspunkt begynte man å forlate ideen om at kunsten måtte representere den ytre verden, som la forholdene til rette for at de tradisjonelle ferdighetene som tidligere krevdes for å kunne kalle seg billedkunstner, ble ansett som overflødige.

Vel å merke ikke for alle, som både far og sønn Nerdrum er et eksempel på. Uansett, billedkunst kunne etter hvert i prinsippet skapes uten bilder i det hele tatt. Kunsten å tenke og kunsten å skape hang ikke lenger like sammen som før.

Nå tipper vi at du kommer til å dette av.

Ifølge algoritmene er det sjelden noen leser mer enn x antall minutter eller sekunder av en tekst i et nyhetsmedium.

Dessuten har vi planer om å ta deg med ned i et dypere lag av denne seige materien. Er du med?

(Oppkonstruert) samtidskunstmotstand brukes gjerne som alibi i en (forståelig) motstand mot elitene, skjønt økonomiske eller kulturelle eliter og våre felles goder blandes sammen i et salig sammensurium.

Det skal ikke så mye til å skyte seg selv i foten.

Öde har gjentatt ganger i mediene etterlyst en «dannet adel». Hvorfor han forsvarer elitene som kulturarvens forvaltere, er en gåte for oss.

Når vi kommer til 1939, skriver nemlig Clement Greenberg essayet, «Avantgarde og kitsch», som blir en av århundrets mest innflytelsesrike tekster i billedkunstfeltet.

Greenberg var engstelig for billedkunstens eliteposisjon, og likte dårlig tanken på at hvermannsen kunne snike seg inn på billedkunstens arena.

Han forteller oss hvordan evnen til å lese og skrive var blitt «like vanlig som å kunne kjøre bil», og derfor ikke lenger kunne skille ut dem med «raffinert smak».

Så hvordan sikre at billedkunsten fortsatt var forbeholdt dem med «raffinert smak»? Hva tilhører ene og alene eliten? Jo, den «medfødte retten» til vilkårlig å avgjøre hva som er innenfor og utenfor.

Hans forslag gikk derfor ut på å kvitte seg med alle formelle kriterier, som kunne tillate hvemsomhelst å være så frekke å lære seg, ved hardt arbeid, å oppfylle disse kriteriene.

Senere formulerte Greenberg forslaget sitt slik: «Estetiske vurderinger er umiddelbare, intuitive, ubevisste og ufrivillige; de gir ikke rom for en gjennomtenkt anvendelse av standarder, kriterier, regler eller forskrifter».

Vi vil forsvare den arbeidende kunstneren.

Elitens privilegium er selvsagt den samme i billedkunsten som ellers i samfunnet, de som spiser kaken, er oftest ikke de samme som baker den.

Som alle billedkunstnere vi kjenner, er Öde en av dem som arbeider. Han står timer, uker og år foran staffeliet for å forsøke å skape noe vi stolt en dag kan kalle vår felles kulturarv.

Man kan mene hva man vil om Ödes tapre (og vi vil si vakre) forsøk, men han bestreber så vidt vi kan se så godt han kan å «dyppe penselen i intelligens», som den gode gamle kunsthistorikeren Winckelmann anbefalte, og etter renessansens oppskrift: Kunsten og tenkningen hører sammen.

Trenger man som Öde å holde fast i fortidens formater for å «dyppe penselen i intelligens»? Det tror ikke vi.

Men vi tror billedkunsten trenger å vri seg ut av grepet til elitens privilegier, og samtidig det like kvelende grepet til dem som utnytter samtidskunsten som avledningsmanøver for å fremme sin egen agenda.

Kan du forestille deg et samfunn uten kunst?

Lukk øynene et øyeblikk, og se for deg feeden din på sosiale medier. Netflix. Nå er det bare gamle filmer, gamle bilder, bilder av naboens katt og din kusines fastelavnsboller å finne.

Har det noen gang slått deg at det er den profesjonelle kunsten og kulturen som er motoren som driver vår visuelle verden fremover? Og du og jeg, vi nyter godt av det hver dag. Så langt.

Vi for vår del, vi tror alt går bra til slutt.