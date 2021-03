Ingenting kommer av seg selv. Kjønnskamp lønner seg.

Det ble debatt på Dagsnytt 18 tidligere i år da TV 2 vektla at artisten Annie er tobarnsmor. Det ville ikke skjedd for ti år siden.

På NRKs Dagsnytt 18 var det nyhetsredaktør Karianne Solbrække fra TV 2 som skulle forsvare å vektlegge Annies morsrolle. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Feminismen går som kjent i bølger, og historisk kan feminismen deles inn i tre:

På slutten av 1800-tallet oppsto en bevissthet rundt kvinnesaksspørsmål og stemmerettskamper. Da var det kvinnesak i offentligheten som sto sentralt.

Feminismens andre bølge vokste frem på 1960-tallet. Spørsmål knyttet til både den offentlige og den private sfære ble viktige. Kamp mot skjønnhetstyranniet, pornografi og objektivering var viktige kampsaker.

Den tredje bølgen oppsto på slutten av 1980-tallet og søkte nye strategier for kvinnefrigjøring innen kunst, aktivisme og populærkultur. Fremdeles gjenstår mye når det kommer til likestilling. Kampen for likelønn og mot vold er bare to eksempler som fremdeles dessverre er relevante.

Men hva annet kjennetegner vår tids feministiske kamp nå – for ikke å si seire?

Dagens feminisme er kanskje ikke like konkret og like handlekraftig som suffragettenes makeløse kamp for stemmerett, eller den norske kvinnebevegelsens kompromissløse arbeid for abortloven i 1975. Men bevisstgjøring og representasjon kan fort bli stående som en av vår tids fremste likestillingssaker.

Dette er muligens ikke like håndfast som stemmerett, abortlov eller rett til prevensjon, men det betyr ikke at det ikke er noe mindre viktig.

Tidligere i år arrangerte Civita en debatt. Der møtte Carl Henrik Knutsen, professor i statsvitenskap ved UiO, Erik Solheim og Geir Flikke til samtale i ledelse av Civitas Lars Kolbeinstveit.

På sosiale medier var det flere som tullet med hvordan mangfold ser ut fra Civitas ståsted. Bildet av panelet ser faktisk bare dumt ut.

Det er heller ikke så mange år siden jeg selv begynte i jobb på biblioteket som arrangør og fikk ansvar for å sette sammen panel.

En kveld skulle vi snakke om hvilken by som gjør seg best som kulisse i en skjønnlitterær roman. Panelet på scenen besto av Mímir Kristjánsson, Gunnar Staalesen, Chris Tvedt, Ragnar Hovland og Håvard Nyhus.

Flinke folk, for all del. Men i etterkant så også bildet av dette panelet ut som en vits. Ja, faktisk er det lagt inn i presentasjonen min på jobben som et eksempel på hvordan man ikke booker et panel. En morsom historie fra gamle dager.

Bevisstheten om at et panel blir bedre om mangfoldet er større, har etterhvert blitt en ryggmargsrefleks for mange, og det tilhører sjeldenhetene å se sånne panel som jeg booket, og Civita fremdeles booker.

Én ting er at debatt på sosiale medier gjør at det er blitt vanskeligere å slippe unna med det. Sosiale medier gjør at mange kan reagere kjapt samtidig.

En annen ting er at de siste ti års feministiske bevisstgjøring faktisk har funket. Internett har medvirket til at feminismen er mer effektiv og beveger seg raskere. Hva hadde #metoo vært uten nettet?

«Norske Annie klatret helt til topps i gjev amerikansk musikkåring og ble presentert som 43 år gammel tobarnsmor. Hvorfor var det relevant?» spurte Dagsnytt 18 12. januar.

I utgangspunktet er det kanskje ikke en stor sak, for hun er jo strengt tatt en tobarnsmor på 43 år. Men måten artister som også tilfeldigvis er kvinner blir omtalt i mediene, har nådd et kritisk punkt.

Foto: Pressebilde / Hildegunn Wærness

Privatisering og seksualisering har nærmest vært umulig å slippe unna, og kvinner blir mer utsatt for spørsmål om utseende og familie.

På NRKs Dagsnytt 18 var det nyhetsredaktør Karianne Solbrække fra TV 2 som skulle forsvare å vektlegge Annies morsrolle. Men også hun var i grunnen enig i at det ikke var så viktig å påpeke at Annie er mor.

Om man kikker kun ti år tilbake i tid, vil denne samtalen fremstå som hårsår sammenliknet med omtalen kvinnelige artister eller kjendiskvinner fikk før. Omgangstonen har vært uten folkeskikk, uten hemninger, ja for ikke å si uten feministisk bevissthet.

I en kommentar i Dagbladet for noen år siden samlet kommentator Inger Merete Hobbelstad noen omtaler av kjente norske kvinner. Dette ble sagt om Elin Gjuvsland: «Juryen er fascinert av at det går an å være så lekker i en så seriøs setting som et forbrukerprogram».

Om Marit Åslein: «Vedder på at hun har det smilet når hun elsker».

Om Aggie Frost: «Hun har et kinky drag av noe polarsk over seg ... Mørk, nordnorsk, vill og naturlig mystisk».

Foto: Erik Thorberg

En gang i tiden ble Dollie de Luxe omtalt på denne måten i en musikkanmeldelse: «Begge er forresten dydig ikledd trange bukser, men med utfordrende overdeler. Ingen av dem har spesielt store pupper, men er ubeskrivelig sexy».

Og da Madonna holdt konsert i Oslo på 50-årsdagen sin i Oslo, fikk hun en gratulasjon fra en norsk musikkanmelder at hun «så ut som et gammelt skinn».

Den ferske dokumentaren «Framing Britney Spears» anbefales blant annet for et innblikk i hvordan mediene har behandlet Spears og all dritten hun har måtte gå gjennom av kvinnehat fra empatiløse medier.

Det er ikke bare i mediene eller i booking av panel vi ser eksempler på at ting faktisk blir bedre. Også i byrommet blir endelig marginaliserte kvinner gjort synlig.

Om du beveger deg rundt i byrommet i Bergen, skulle en tro at kvinner ikke hadde utrettet noe opp gjennom historien.

Byen er en mannlig størrelse, i utforming og navngiving. Byen hedrer menn, og det finnes flere statuer av tilfeldige buekorpsgutter enn kvinner i Bergen.

«Framing Britney Spears» anbefales blant annet for et innblikk i hvordan mediene har behandlet Spears og all dritten hun har måtte gå gjennom av kvinnehat fra empatiløse medier. Foto: Pressebilde / The New York Times

Men nå har Norges første kvinnelige biblioteksjef, Valborg Platou, fått velfortjent hyllest ved å ha gitt navn til den nye bibliotekplassen. Billedhugger Ambrosia Tønnesen skal få byste, og i mai får legenden Kim Friele sitt monument.

Forbedringer i hvordan vi snakker om kjønn og musikk, sammensetninger av panel eller forandringer i hvordan vi utformer byrommet, har selvsagt ikke kommet av seg selv. Det har skjedd takket være aktivisters innsats, kartlegging, bevisstgjøring og strategiske arbeid.

For det er som kjent ikke noe som kommer av seg selv.

God 8. mars!