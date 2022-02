Den Nasjonale Scene – eit teater i provinsen?

Hans Petter Dahl-Hansen meiner det må stillast krav til at DNS-sjefen skal bu i Bergen. – Det må vel vere til å halde ut.

– Leiarar treng å vere fysisk til stades og ikkje berre som eit skjermbilete, skriv forfattaren av innlegget.

Hans Petter Dahl-Hansen Kronstad

Ei ny leiing tok i januar 2020 over styringa på DNS. Ein ny teatersjef, Stefan Larsson (som no også har direktøroppgåver) har tatt over frå førre teatersjef. Som ein del av kontrakten og arbeidsavtala, har den nye sjefen fått lov til å bu i Stockholm.

Ordninga gjekk ut på at han fekk fritak frå å bu i Bergen. Slik eg ser det bli teateret styrt meir eller mindre utanifrå.

Eg ser på dette som ei lite klok avgjersle gjort av styret i si tid. Forsking viser kor verdfullt det er for ein leiar å vere synleg og mest mogeleg til stades på arbeidsplassen ein skal leie.

Når teatersjefen ikkje er til stades, kan det føre til eit distansert forhold mellom arbeidstakar og arbeidsgjevar. Ein kan lett sjå for seg at dette kan skape ei rekke utfordringar som ingen av partane er tente med.

Ei anna og like viktig side er dei negative signala dette sender ut. At Bergen ikkje er bra nok som bustadadresse. Ein kan tolke det slik at byen og landsdelen er for trong og lite inspirerande for å kunne praktisere faget og gjere oppgåvene skikkeleg.

I seinare tid er leiing, og det å vere fysisk til stades som leiar og busett der arbeidsplassen ligg, blitt eit aktuelt tema. I ein artikkel i Khrono uttalar BI-professor J.K. Arnulf seg om ein direktør ved NTNU som skal ha sin bustadadresse i Oslo. Professoren hevdar at dette er med på å synleggjere at Trondheim og NTNU er ein stad i provinsen.

Det er i Oslo ein finn dei kloke hovud (!?). Her hentar dei si faglege og intellektuelle næring. Liknande problemstillingar finn ein også i Helse nord. Ein finn med andre ord mange parallellar til leiarsituasjonen på Den Nasjonale Scene.

Eg ser ikkje bort frå at ein nokre gonger må ut i verda for å finne gode leiarkandidatar. Ein leiar må sjølvsagt reise for å finne inspirasjon utanifrå. Det bør likevel vere eit krav at teatersjefen ved DNS, bur i Bergen eller i regionen. Det må vel vere til å halde ut.

Eg trur tida er godt mogen for at tilsetjingsprosessar i framtida tar inn over seg desse poenga. Det er viktig at ikkje leiarskap blir til ei virtuell øving og at ein på denne måten dreg seg unna det å vere fysisk til stades.

Koronasituasjonen har rett nok gjort det meir legitimt å arbeide heimanfrå, men dette må sjølvsagt ikkje bli ei permanent løysning. Leiarar treng å vere fysisk til stades og ikkje berre som eit skjermbilete. Dette gjeld både for DNS og for andre viktige samfunnsinstitusjonar.