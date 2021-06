Overfladisk om «Djuphavsslettene»

Som sorgmeditasjon er boken både dypt vakker og grensesprengende – på sitt eget, verdige vis.

Hilde Kvalvaags bok, «Djuphavsslettene», handler om en mor som prøver å takle sorgen etter sønnens selvmord. BTs anmeldelse av boken har skapt debatt om både litteraturkritikk og bokens plassering i romansjangeren. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Kari Jegerstedt Bergen

BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrand tar på kommentarplass avstand fra redaktør Tiril Broch Aakres fotballinspirerte Facebook-angrep mot Johannes Grytnes og hans anmeldelse av Hilde Kvalvaags selvbiografiske roman «Djuphavsslettene».

Boken handler om en mors bearbeiding av sorgen etter sønnens selvmord. Ifølge Grytnes mangler boken litterære kvaliteter. Bjerkestrand gjentar argumentet, og hevder det er «et gap mellom bokens lydnivå og litterære kvalitet».

Han etterspør også et en mer saklig debatt. Her er mitt bidrag.

Bjerkestrand synes det er «bare trist» at flere fra Bergens litteraturmiljø heiet på redaktøren fra sidelinjen. Jeg må innrømme at jeg er en av de som ropte «mål!» da hun langet ut mot Grytnes’ «grisetakling». I ettertid har jeg tenkt at målet kanskje burde sjekkes av VAR. Men jeg skjønte reaksjonen godt: Det skal mye til for å hevde at en bok som tydeligvis rører selv anmelderen dypt, ikke burde ha vært utgitt.

Kari Jegerstedt mener både BTs kulturredaktør, Frode Bjerkestrand, og anmelder Johannes Grytnes begår en grov feillesning av Hilde Kvalvaags roman, «Djuphavsslettene». Foto: Privat

Jeg har aldri forstått meg på terningkastgenren, men regner med at både Grytnes og Bjerkestrand er enig i at god litteratur ikke er en objektiv størrelse, og at en anmelder skylder å gjøre rede for hvilke kvalitetskriterier hen legger til grunn for bedømmelsen.

Grytnes gjør dette helt klart. Problemet begynner når de skal forklare hvorfor boken ikke er god: Den er «overspent, full av forslitte vendinger, blind for sine egne tilkortkommenheter og sin egen unyanserte selvsentrerthet». Ifølge Bjerkestrand mangler den «avstand», den er «uten pauser eller pusterom» og for «rå», «privat» og «intens».

Etter mitt syn er dette en ganske grov feillesning. Boken er ikke rå, selv om både hendelsen og følelsene som skildres, er det: Språket er ganske neddempet og hviler i en rytme som gir leseren ro og styrke til å holde ut i møtet med dette uholdbare: raseriet, fortvilelsen, meningsløsheten, ønsket om at alt og alle skal gå under i en verdensomspennende katastrofe.

Hvis boken er full av forslitte vendinger, som jeg for min del ikke finner så mange av, så er den slett ikke blind for dem. Den filosoferer tvert imot over at – og hvorfor – «berre klisjeane snakker sant om sorga». Dette er en innsikt boken henter fra James E. Montgomery i en av dens mange dialoger med andre forfattere, filosofer og teoretikere, som har tenkt om selvmordet.

Derfor er den heller ikke «privat»: Den diskuterer hele tiden med en tradisjon som er mye større enn bare denne ene boken, denne ene moren, denne ene sønnen.

Og hvis det er avstand som mangler, så finnes denne avstanden nettopp i den selvironiske omgangen med morens ulidelige selvsentrerthet, som hun er smertelig klar over, men ikke greier å fri seg fra – før senere.

Siden Bjerkestrand og Grytnes ikke anerkjenner bokens litterære kvaliteter, plasserer de heller boken i den pågående debatten om anmelderens, og forfatterens, etiske dilemmaer i skjæringspunkt mellom roman og virkelighetslitteratur. Det er en viktig debatt, men det er neppe den «Djuphavsslettene» hører hjemme i.

Til det er forventningene til BTs kritikere – «å skrive frem karakterer, gode setninger og interessante perspektiver» – for smale og konvensjonelle. For hva er en karakter? Hovedpersonen i denne boken er sorgen selv. Det er sorgen som må skrives fram, og det gjøres nettopp gjennom en kamp med klisjeene. Og her er teksten litterært sett på sitt beste.

I motsetning til Bjerkestrand har jeg ingen i min nære vennekrets eller familie som har begått selvmord. Og jeg har aldri forstått at det er mulig å leve videre etter å ha mistet et barn i selvmord. For meg framstår dette som et grunnleggende eksistensielt problem. Nå forstår jeg at det faktisk er mulig. Jeg har også fått innblikk i noen av betingelsene for at dette er mulig.

Kanskje kunne forlaget vært mer kreativ i genrebestemmelsen av boken. «Djuphavsslettene» minner meg verken om en konvensjonell roman eller om virkelighetslitteratur. Gjennom sin veksling mellom selvopplevde hendelser og teoretisk og litterære diskusjoner med andre «sorgfilosofer», minner den mer om såkalt «autoteori», i tradisjonen etter for eksempel Maggie Nelsons «Argonauts» (2015).

Men mest av alt framstår den som en meditasjon over sorgen. Som sorgmeditasjon er boken både dypt vakker og grensesprengende – på sitt eget, verdige vis.