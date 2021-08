Trenger vi en kystantikvar?

Verken nåværende eller tidligere regjeringer har mye å skryte av når det gjelder fartøyvern.

Staten har vært raus med skoleskipene, mens mange andre veteranbåter mangler midler. På bildet: Statsraad Lehmkuhl.

Øyvin Konglevoll Styremedlem Veteranskibslaget Stavenes og Veteranskipslaget Fjordabåten.

Som alle andre har jeg på tv kunnet følge «Statsraad Lehmkuhl» langs kysten i skiftende vær. Personlig ser jeg frem til å være medseiler fra Curacau til Jamaica i høst.

Det er veldig bra at Norge sørger for våre tre skoleskip «Statsraaden», «Christian Radich» og «Sørlandet», som aktivt seiler og er i god stand.

Dette takket være gode driftsorganisasjoner rundt fartøyene, samt bidrag fra næringslivet og det offentlige.

Staten har i 2021 vært riktig raus og i tillegg til fast driftstilskudd bidratt slik at de tre skoleskipene i 2021 har fått titalls millioner i statlig støtte. I tillegg får dampskipet og krigsminnet «Hestmanden» et fast årlig tilskudd.

Hvordan står det så til med den resterende flåten av verneverdige og historiske fartøyer, som teller rundt 250?

For 2021 var det tre millioner kroner mindre til restaurering av fartøyer i Vestland enn året før.

Flåten består av større og mindre damp-, motor- og seilfartøyer, passasjerbåter, lastefartøyer, redningsskøyter, fiskefartøyer, spesialfartøyer med mer.

Denne flåten må dele på drøye 70 millioner kroner som bevilges over Riksantikvarens budsjett.

Økonomisk er det selvfølgelig smalhals, og ikke bærekraftig i det lange løp. Nærliggende eksempler er M/S «Granvin», som ligger for andre året ute av drift ved Dåfjorden Slipp grunnet manglende midler til å ferdigstille nødvendig reparasjonsarbeider.

Det samme med D/S «Stavenes», som ligger ved Skipstømraren i Sagvåg for å få lagt tredekk på promenadedekket. I 30 år har det pågått restaurering av fartøyet fra 1904.

Tilskuddene fra Riksantikvaren har vært helt uforutsigbare, og variert i størrelse fra tre millioner kroner til null kroner. Det blir helt meningsløst for frivillige å engasjere seg under slike vilkår.

D/S «Stavenes» er en av veteranbåtene som lider under uforutsigbare tilskudd fra Riksantikvaren, mener Øyvin Konglevoll.

Mens skoleskipene sorterer under Kulturdepartementet, der en ivrig kulturminister Abid Raja glad dukker opp med ekstramidler, sorterer fartøyene på Riksantikvarens liste under Miljøverndepartementet.

Der har man ikke har sett snurten av miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V).

Riksantikvaren har en egen fartøyvernavdeling. Fra 2021 sorterer fartøyvernet under fylkene, som sammen med Riksantikvaren behandler søknader om tilskudd.

Som vanlig med overføring av oppgaver til fylkene blir det underfinansiering. For 2021 var det tre millioner kroner mindre til restaurering av fartøyer i Vestland enn året før.

Det ble nå fylkene i stedet for Riksantikvaren sin oppgave å fordele misnøye. For det blir mye misnøye når det kommer inn søknader for over 300 millioner, og til utdeling er kun 70 – cirka 25 prosent av dokumentert behov.

Fartøyvernet er en del av Forskjells-Norge. (M/S Sunnhordland)

Stortinget vedtok for en god del år siden at årlige tilskudd til fartøyvernet skulle økes til over 100 millioner.

Kun i 2016 skjedde dette, mens året etter var man nede igjen på 66 millioner kroner. Verken nåværende eller tidligere regjeringer har mye å skryte av når det gjelder fartøyvern. Fartøyvernet er en del av Forskjells-Norge, som det snakkes om.

I Arbeiderpartiets nye stortingsprogram har man dog fått med økt satsing på kystkultur og fartøyvern, og økte ressurser til feltet. Ja, la oss inderlig håpe det.

Fartøyvernere søker ikke om midler til å lønne folk, men til kjøp av varer og verkstedstjenester. I motsetning til når staten bygger skip i utlandet, brukes pengene i fartøyvernet nasjonalt og lokalt.

Med hele tiden for knappe midler vil restaureringsprosjekt ikke bli ferdig, og fartøyer vil forfalle grunnet manglende vedlikehold. Og med dette lite overskudd til å planlegge for fremtiden, inkludert hvordan rekruttere nye engasjerte medlemmer og mannskaper.

En uholdbar situasjon.

Kanskje burde norsk maritim kultur og historie ligge samlet under ett departement? (Veteranskipet Hestmanden.)

Ansvaret for fartøyvern og kystkultur er i dag fordelt på fire departement; skoleskipene under Kulturdepartementet, vernede og fredede fartøyer under Miljødepartementet, kystkultur under Fiskeridepartementet og historiske marinefartøyer under Forsvarsdepartementet.

Kanskje burde norsk maritim kultur og historie ligge samlet under ett departement?

Kanskje det i stedet for et underbruk under Riksantikvaren, i en sidegate i Oslo, burde vært etablert en egen kystantikvar? Da med ansvar for vår rike kystkultur, maritime tradisjoner og historie. Målet må være økt prestisje, oppmerksomhet og økte ressurser til hele feltet.

En eventuell Kystantikvar må selvfølgelig flyttes ut av Oslo, som er en utkant på Norskekysten.

Som bergenser er det naturlig å peke på Bergens naturgitte fordeler som historisk sjøfartsby.