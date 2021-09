Vi er ikke noe mindre nasjonale selv om vi ikke bor i Oslo

Hadde DNS godkjent at Nationaltheatret skulle få siste ordet i hvilke oppsetninger som ble produsert? Neppe.

Den neste kulturministeren må vise vilje til reell maktspredning og arbeide for en styrking av filmfeltet utenfor Oslo, mener Stine Tveten i Vestnorsk filmsenter.

Stine Tveten Daglig leder, Vestnorsk filmsenter

Publisert Publisert Nå nettopp

Kulturdebatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs kulturavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BT har satt søkelyset på skjevfordelingen på kulturfeltet mellom Oslo og resten av landet. Filmfeltet er intet unntak i så måte. Film er kanskje det mest skjevfordelte og sentraliserte kunst- og kulturfeltet av dem alle.

Levende bilder fyller vår hverdag. Film er det mest populære kulturuttrykket i alle aldersgrupper, om det er på kino, tv eller strømmetjenester.

Bergen og Vestlandet har en rekke produksjonsselskap som arbeider med både fiksjon og dokumentar. I disse dager er det stor produksjonsaktivitet med filmer som ‘Krigsseileren’, ‘Leave’ og ‘Marerittet’, men dette er dessverre ikke den gjengse virkeligheten. Å klare å jobbe frem en bærekraftig bransje, som kan få fortalt sine historier i de miljøene de selv ønsker, er målet som vi har jobbet for i nesten 30 år.

Les også Dette mener kulturtoppene er den viktigste saken en ny kulturminister må ta tak i

Kommune og fylket ønsker vekst og gjør sitt for å fremme feltet, men staten holder igjen. Det er ikke bare en økonomisk skjevfordeling som rammer filmfeltet svært hardt. Det er også en sterk mistro og mangel på kunnskap om hva som faktisk finnes, produseres og bygges i regionen. Den neste kulturministeren må vise vilje til reell maktspredning, og aktivt arbeide for en styrking av filmfeltet utenfor Oslo.

Bergen og Vestlandet har Vestnorsk filmsenter, Mediefondet Zefyr, talentsatsingen BAKOM og Vestnorsk filmkommisjon. Videre har vi et velfungerende Cinematek og ikke minst BIFF. Til sammen besitter vi mye kunnskap om lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forhold. Hvorfor er da fordelingen av de nasjonale midlene så vanskelig å få ut?

Les også 90 prosent av midlene går til Oslo. – Vi er kritisk underfinansierte, sier operasjefen.

Vi trenger ikke se lenger enn til Danmark og Sverige for inspirasjon. Der har regionale fond som FilmFyn og Film i Väst ressurser til å sjøsette prosjekter, med henholdsvis 3 og 10-gangen av Vestnorsk filmsenter sine støttemidler. En slik maktspredning skaper dynamikk, mangfold, konkurranse og kvalitet.

I Norge går fremdeles nesten 80 prosent av alle nasjonale midler til filmbransjen i hovedstadsområdet, fortrinnsvis Oslo. Når også de prosjektene som får støtte gjennom regionale midler er avhengig av Norsk filminstitutts tildelinger, styrer i realiteten Norsk filminstitutt det meste av landets filmrepertoar.

Staten har i tillegg underlagt ansvaret for regionene til Norsk filminstitutt. Det er som om Nationaltheatret skulle fått ansvar for repertoaret til DNS. Hadde DNS godkjent at Nationaltheatret skulle få det siste ordet i hvilke oppsetninger som ble produsert? Eller at Nationaltheatret skulle ha definisjonsmakten over DNS sin andel av statlige midler?

I realiteten er det slik på filmfeltet. Dette er en bakstreversk og gammeldags tankegang. Hvordan kan vi da snakke om mangfold, maktspredning, mer demokrati, nye stemmer og historier?

Les også «For ein fest vi er invitert på!»

Les også Forlagene sa nei. Nå går Anitas bøker så det griner.

Les også «De uskyldige»: – Filmen kommer til å bli vist i hele verden

Les også Et fascinerende stykke norsk pophistorie