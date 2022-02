Kulturbyråden: Kunsten skal fortsatt være fri og uavhengig

Skal vi kun gi støtte til «mangfoldskunst»? Nei, det er ikke det formuleringen betyr.

Jeg forstår at retningslinjene kan gi opphav til spørsmål, skriver kulturbyråd Katrine Nødtvedt.

Katrine Berg Nødtvedt Byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG)

Skal kunsten være en arena for fri ytring, samfunnsdebatt og en korreks mot makthavere, er det avgjørende at flere får anledning til å skape, produsere, utvikle, og delta.

Som Ingebjørg Berg Holm skriver i BT 21. februar er det et problem at kunsten i dag er forbeholdt en nokså smal gruppe. Prinsippet om at politikere skal holde en armlengdes avstand til kunsten er grunnleggende for Bergens kunst- og kulturpolitikk, men det er ikke en motsetning mot å arbeide for å arbeide for at flere skal kunne delta og nye stemmer komme til orde.

I det siste har debatten om Bergen kommunes satsing for mer mangfold og økt deltagelse i kunst- og kulturlivet blir vekket til live. Det var på tide! Bystyret vedtok i januar 2021 Bergen kommunes nye Plan for deltagelse og mangfold for kunst- og kultursektoren.

Målet var og er at kulturlivet i enda større grad skal speile det mangfoldet som finnes i byen vår, og at alle byens innbyggere skal kunne utøve og oppleve kunst og kultur av høy kvalitet, aktualitet og relevans.

Helt fra starten innså vi at dette var et komplekst tema som ga et behov for utstrakt medvirkning og dialog med aktører innen kunst- og kulturfeltet, og aktører som på ulikt vis representerer mangfoldet i befolkningen. Vi avholdt innspillsmøter, workshopper, og ba om skriftlige innspill.

Da planutkastet var klart sendte vi det på en åpen høring, der alle og enhver kunne komme med merknader. Til slutt ble den ferdige planen lagt frem for bystyret, der den ble vedtatt med et bredt flertall bestående av alle partiene.

Plan for deltagelse og mangfold var den første i sitt slag i Norge, og er slik sett definisjonen på nybrottsarbeid. Det er naturlig at det etter hvert, når tiltakene fra planen i større grad blir satt ut i livet og kanskje synlig for flere, kommer nye reaksjoner og innspill.

Jeg forstår for eksempel at retningslinjene slik de nå er formulert kan gi opphav til spørsmål om hvordan vi vurderer det kunstneriske innholdet opp mot ulike mangfoldsdimensjoner. Skal vi kun gi støtte til «mangfoldskunst»?

Nei, det er ikke det formuleringen betyr. Punktet om innhold handler om at vi også skal vektlegge mangfold i form av sjanger og kunstnerisk uttrykk. Dette kunne vært presisert, og jeg vil invitere til videre dialog med kunstnerorganisasjonene om dette.

Jeg vil også argumentere for at kommunens forståelse av mangfold er mer nyansert og kompleks enn det Holm fremstiller det som. Jeg er helt enig i at en kunstners identitet ikke nødvendigvis har noen som helst forbindelse med hva slags kunst som blir produsert. Nettopp derfor er det sterkt fokus på viktigheten av å fremme mangfold i sjangre, uttrykk og kunstform.

Representasjon av ulike grupper i kunst- og kulturfeltet er likevel et viktig prinsipp. Det betyr noe hvem som står på scenen i teatrene og kulturhusene, hvem som stiller ut i byens gallerier, og hvem som lanserer bøker på litteraturhus og bibliotek.

Det har en verdi at alle deler av befolkningen kan speile seg i hvem som får uttrykke seg. Målet er ikke en perfekt representasjon av alle grupper innenfor alle sjangre og felt, men at alle uavhengig av bakgrunn føler seg velkommen til å delta i det de brenner for og er interessert i.

Bergen kommunes kulturpolitikk har som grunnleggende premiss at kunsten skal være fri og uavhengig, og at armlengdes avstand-prinsippet skal ligge til grunn. Samtidig ønsker vi aktivt å løfte frem underrepresenterte stemmer og perspektiver, og legge til rette for at kunsten i enda større grad enn i dag kan speile en sammensatt befolkning.

Hvordan vi skal nå disse målene vil jeg gjerne fortsette å diskutere med feltet i tiden fremover, og jeg inviterer kunstnere og kunstnerorganisasjonene til videre diskusjon om hvordan vi kan klare nettopp det!