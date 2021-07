Norges mest utilgjengelige museum

Besøket til Lepramuseet ble en farse.

Det er rett og slett trist at et museum kan være så utilgjengelig for publikum midt på sommeren, skriver innsenderen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Anne Aga Os

Publisert Publisert Nå nettopp

Kulturdebatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs kulturavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi ønsket fredag 9. juli å besøke Lepramuseet sammen med familien. For å hente info om åpningstider, gikk vi om morgenen inn på nettstedet Bymuseet.no.

Der var åpningstiden for Lepramuseet oppgitt til være kl. 16–18 fra onsdag til fredag. Vi lurte på om dette kunne stemme da det på samme side var opplyst om at guidet tur ble gjennomført kl. 15 og 18 i ukedagene – altså utenom ordinær åpningstid.

Vi ringte da oppgitt telefon nummer på nettsiden, damen som svarte her kunne ikke svare på når åpningstidene var og ønsket kun å sette oss over direkte til Lepramuseet der vi kom til en ubesvart telefon.

Da vi ringte opp igjen, ble vi bedt om å ringe direkte til Lepramuseets telefon, heller ikke her var det noen som svarte. Vi bestemte oss da for å skrive til oppgitt epostadresse for å spørre om når vi kunne få en guidet tur.

Les også Vi lever et museumsliv i rust- og råtebransjen

Da vi heller ikke her fikk svar, tilpasset vi byturen slik at vi kunne stille opp når museet skulle åpne, altså kl. 16.

Da vi ankom museet litt før klokken fire, ble vi informert av den ansatte i resepsjonen på Lepramuseet om at første guidet tur var ferdig og at neste ikke var før kl. 18 og at damen som skulle svare på mail hadde tatt fire uker ferie. Vi hadde ikke anledning å vente to timer til neste guidet tur.

Dette ble en farse uten like, og vi var en meget skuffet familie som reiste hjem igjen til Os uten besøk på Lepramuseet. Det er rett og slett uforståelig og trist at et museum kan opptre på denne måten midt i sommerferien og være så utilgjengelig for publikum.

I det minste burde det vært noen som besvarte epost i sommerferien, og at hovedkontoret for Bymuseet kan svare på enkle spørsmål om egne åpningstider.

Deler av familien var for noen år tilbake på Lepramuseet og det gjorde et uutslettelig inntrykk, som vi ønsket å dele med flere. Dette er et unikt sted med en nær, viktig og i koronatider en tidsaktuell historie. Bare så synd at besøk her virker uønsket av museet selv.

Bymuseet svarer:

Bymuseets ledelse har vært i direkte kontakt med familien og beklaget opplevelsen på det sterkeste. Vi gjennomgår nå våre rutiner for å unngå at noe tilsvarende skjer igjen. Familien har takket ja til et nytt besøk på Lepramuseet og vi gleder oss til å ta godt imot dem.