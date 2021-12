Tar du med begge hendene nå, kulturminister?

Vi trenger visshet om at staten støtter oss også i 2022. Publikum vil nøle med å vende tilbake til kulturarenaene, og inntektene vil derfor utebli.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) var nylig på besøk i Bergen og i Grieghallen, der hun blant annet møtte Grieghallen-direktør Olav Munch (til v.) og direktør for Harmonien, Bernt Bauge. Sistnevnte er skuffet over kulturministeren.

Bernt Bauge Administrerende direktør, BFO

Kjære Anette Trettebergstuen, Jeg vet du har hodet fullt av akutte utfordringer nå. Et bredt felt i kulturlivet roper på ny nødhjelp ettersom omikronsmitten sprer seg hurtig og fører oss kulturaktører inn i ny og hastepreget nedbremsing, for ikke å si nedstengning.

Vi trenger visshet for at staten backer oss opp også i 2022 ettersom publikum fortsatt vil nøle med å vende tilbake til kulturarenaene og inntektene derfor uteblir.

Jeg forstår at denne ekstraordinære situasjonen har ditt fremste fokus akkurat nå. Likevel er det vanskelig å la være å fyre av også et annet nødbluss, og da mer spesifikt fra Bergens og Vestlandets musikalske flaggskip, Bergen Filharmoniske Orkester.

Da du satt i opposisjon, var du og ditt parti svært kritisk til Solberg-regjeringens ABE (avbyråkratiserings- og effektiviserings)-reform, som siden 2015 har hjemsøkt også kulturinstitusjonene med årlige såkalt effektivitetskutt i de statlige rammetilskuddene.

Du har vært tydelig på å ville stoppe denne egentlig fordekte omfordelingsstrategien. Den nylig publiserte rapporten fra FAFO understreker de uheldige effektene av ABE, at den er feilslått og i utgangspunktet beror på en misforståelse.

Direktør for Musikkselskapet Harmonien skriver at Bergen Filharmoniske Orkester kommer til å tape mye penger på at blant annet den såkalte gaveforsterkningsordningen er blitt droppet av den nye regjeringen.

For Musikkselskapet Harmonien betyr den akkumulerte effekten

av de årlige avkortingene at vi for 2022 mottar et rammetilskudd som ligger mer enn fem millioner lavere enn det ellers ville vært uten ABE-kuttene. Dette er et betydelig beløp for oss. For en personalintensiv orkesterinstitusjon som vår kan konsekvensene best illustreres ved at vi uten ABE kunne hatt 6–8 flere musikere og andre produksjonsstyrkende ansatte i fast arbeid.

For en regjering som ønsker å fremme arbeidslinjen, kan dette neppe være en ønskelig utvikling. For oss blir det jo ikke bedre av at vi som ett av landets to nasjonale orkesterinstitusjoner stadig rykker akterut i rammetilskuddsutviklingen.

Over de siste ti årene har den bevilgningsmessige differansen mellom Oslo-Filharmonien og Musikkselskapet Harmonien økt fra vel 20 millioner til godt over 30 millioner.

Vi unner vår søsterinstitusjon i Oslo hver statlige krone de mottar, men vi ser ingen saklig grunn for denne store differansen, vi som er det eneste profesjonelle orkester i landets nest største by og som dekker både de symfoniske og de operamessige oppgavene. Hovedstaden har som kjent et operaorkester like stort som Bergen Filharmoniske Orkester i tillegg til Oslo-Filharmonien og KORK.

På toppen av det hele skroter du gaveforsterkningsordningen, og det på røde rappen allerede ved utgangen av inneværende år. At du ville fjerne ordningen, har du vært tydelig på og varslet at du ville gjøre, så vi har for så vidt vært mentalt forberedt. Men vi hadde vel forventet at dette ville bli balansert ut gjennom andre, for oss kompenserende, tiltak.

Musikkselskapet Harmonien har mottatt nærmere fem millioner i statlig gaveforsterkning i 2021. For 2022 blir det altså null, i tillegg til at vi igjen må bære konsekvensene av et nytt ABE-kutt. Effekten av fortsatt ABE og skroting av gaveforsterkning kan ses på som et samlet finansielt nedtrekk på opp mot 10 millioner.

Over tid vil dette bli ganske dramatisk for oss, ja nærmest utålelig.

Med deg i en ny regjering som lover et kulturløft og at minst én prosent av statsbudsjettet skal vies til kultur, hadde vi forventet mer, i det minste at du ville gi mer med den ene hånden enn du tar med den andre. Vi hadde i hvert fall ikke regnet med at du tar med begge hendene.

Vi har nok med å bale med pandemiens fortsatte herjinger om ikke også slike

innstramminger skal bekymre oss lenger inn i fremtiden.

Jeg håper på en snarlig korrigering av kursen.