FESTIVAL: Gå på metallfest

Hva: Festivalen Beyond The Gates

Hvor: Garage og USF Verftet

Når: Torsdag til lørdag

Hvorfor: Denne helgen er det høytid for alle som mener at musikk helst skal være både bekmørk og spilles inn i granskauen høyt. Det er klart for Beyond The Gates. Hva er så høydepunktene under årets store metallfest? Her gir jeg ordet til Petter Lønningen, musikkanmelder i BT og metallekspert.

– Beyond The Gates har overgått seg selv i år. Master’s Hammer er kanskje det mest ambisiøse svartmetallbandet noensinne; det disse tsjekkerne gjorde med sjangeren på 80- og 90-tallet lå milevis foran det som skjedde andre steder i Europa. Exciter er selve definisjonen på speedmetal, mens Enslaved skal fremføre en av de første, norske svartmetallplatene i sin helhet for første gang. For ikke å snakke om trønderne i Whoredom Rife, kanskje det mest brutale, norske svartmetallbandet akkurat nå, sier Lønningen, som rett og slett er meget begeistret!

KONSERT: Sjekk ut undergrunnen

Hva: Tøyen Holding-konsert

Hvor: Victoria Café og Pub.

Når. Lørdag kl. 21.00.

Hvorfor: Tøyen Holding er blant den norske rap-undergrunnens fineste. Oslo-gruppen, som består av rapperne Fredfades og Mest Seff, virker imidlertid å ha langt større ambisjoner enn å loke rundt i undergrunnen. «Vi lager instant classics. Tøyen Holding EP er norske Illmatic», rapper de på låten «247», og viser til rapperen Nas’ klassiske album fra 1994.

Det er med andre ord ikke noe i veien med selvtilliten til Tøyen Holding, som i samme sang nevner både Hamsun og Knausgård («dette er getto-Knausgård»). At det er Nas de nevner, er neppe tilfeldig. Låtene til Tøyen Holding sender nemlig tankene til 90-tallet og den litt jazzede lyden av blant andre A Tribe Called Quest, Souls of Mischief og til dels Nas. Dette tilbakelente lydbildet gjør dem til et friskt pust i hiphop-Norge anno 2017.

BAKGÅRDSFEST: Få litt sommerfølelse

Hva: Bakgårdfest med Dada, Apollon og Reisefeber

Hvor: Bakgården til Apollon

Når: Lørdag kl. 13.10

Hvorfor: Festivalsesongen er på hell, og det er viktig å nyte de siste utendørskonsertene før høststormene tar oss. Dessuten er det helt gratis å sige innom den flittige brukte bakgården i Nygårdsgaten. Flere av Bergens unge lovende sørger for stemning på scenen. Rockeduoen Shakanaka er perfekt musikk til bakgårdsballett, i tillegg til Madstheanimal, Mountain Cloth, Blisterhead, Nations of the Soul og Junivers. Midt i gitarmusikken blir det også litt Bergens-rap – Ganezha tar turen fra blokken sin i Fyllingsdalen.

Du trenger verken gå sulten eller tørst heller. Arrangørene har sørget for at det blir mulighet for mat i magen og noe godt i glasset. Komboen musikk, øl og fete hamburgere slår sjelden feil. Den eneste baksiden med å stå ute er faren for regn, men tro det eller ei, foreløpig er det null dråper på værmeldingen.

FILM: Se en høyaktuell klassiker

Hva: Diktatoren

Hvor: Cinemateket

Når: Torsdag kl. 18.00 og søndag kl. 17.00 Hvorfor: Da Charlie Chaplin-filmen kom ut i 1940 hadde ikke nordmenn muligheten til å se den på kino, men nå byr sjansen seg. Stumfilm er nok ikke den hippeste sjangeren om dagen, men det er viktig å huske at bilder kan si mer enn tusen ord. 77 år etter at den ble gitt ut har «Diktatoren» av Charlie Chaplin fremdeles relevans.

I filmen har diktatoren Adenoid Hynkel tatt kontrollen over landet Tomania. En jødisk barberer som lider av hukommelsestap, får sjokk når han oppdager at butikken hans er spikret igjen og at han må rømme fra stormtroppene til Hynkel. Chaplin spiller både selvsagt både barbereren og Hynkel selv i den to timer lange slapstick-paraden.

VALG: Kjør kulturdebatt!

Hva: Den store kulturdebatten, med blant andre kulturbyråd Julie Andersland (V), Jette F. Christensen (Ap), Gina Barstad (SV) og Tom Christer Nilsen (H).

Hvor: USF Verftet

Når: Tirsdag kl. 18.30

Hvorfor: Omtrent hvert andre år, når det er tid for valg, er det noen som sier noe a lá dette: «I år må valgkampen også handle om kultur og kulturpolitikk». I år har det riktignok vært tendenser til kulturdebatt i mediene i forbindelse med valget, blant annet har kulturredaktørene i henholdsvis Dagbladet og Aftenposten luftet sin misnøye med kulturministeren. Men når det kommer til stykket, ender valgkampen opp med å handle om helt andre ting.

Den bergenske kulturbransjen har imidlertid et håp om å sette kultur på dagsorden, og tirsdag arrangeres den store kulturdebatten på USF Verftet. Hvordan blir kulturpolitikken de neste fire årene? Og hva vil utfallet av valget ha å si for oss her i Bergen? Det er noen av spørsmålene som vil bli stilt.

Vi i BT spurte nylig alle de politiske partiene hva de vil gjøre for kulturlivet i Bergen og Hordaland. Kulturredaktør i BT, Frode Bjerkestrand, var lite imponert over svarene og etterlyste en kulturpolitiker med evner til å skjære gjennom. Og kanskje er det noen som har tatt Bjerkestrand på alvor, og reiser seg som en ny kulturpolitisk stjerne akkurat denne kvelden?

