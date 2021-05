Bygget står som i Nikolai Astrups bryllup. Nå er fremtiden uviss etter oppkjøp fra Coop. Det historiske hotellet langs E39 er i spill.

Utsikten fra balkongen på Jølster hotell er imponerende, med snøkledde fjelltopper og stille vann så langt øyet kan se.

Kanskje nettopp denne utsikten gjorde at kunstneren Nikolai Astrup valgte å ha bryllupsfesten sin her i 1907, eller at turister kom langveis fra for å tilbringe sommeren.