Flest unge opplever sjikane på nett

Én av ti har det siste året opplevd sjikane på nett, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet.

Én av ti har det siste året opplevd sjikane på nett, viser en ny undersøkelse. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Selv om tallet er lavt, er hatefulle ytringer og annen sjikane alvorlig, både for dem som rammes og for demokratiet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Den vanligste formen for nettsjikane er hatefulle ytringer. Ifølge undersøkelsen har 7 prosent opplevd dette, mot kun 2 prosent i 2019.

Andelen som har vært utsatt for minst én form for nettsjikane, er også høyest blant de yngste. 20 prosent i alderen 16–24 år har vært utsatt for minst én form for sjikane. For aldersgruppen 60–79 år og de over 80 er tallene henholdsvis 6 og 2 prosent.

Fire av ti som har vært utsatt for nettsjikane svarer at de har blitt mer forsiktige med å si sin mening, mens to av ti har sluttet helt å delta i debatten.

– Når sjikane fører til at folk lar være å delta i det offentlige ordskiftet, er det en demokratisk utfordring vi må ta på alvor. Vi trenger en bred debatt, der så mange stemmer som mulig kommer til orde. Derfor er det viktig å jobbe både med kunnskap og holdninger, sier Velsand.