Andrea (12) fra Bergen har hovedrolle i NRK-satsing – med østlandsdialekt

Andrea Grøtnes har flyttet til Oslo for å være med i tv-serie.

– Dette er det største jeg har vært med på, sier Grøtnes om rollen i NRKs julekalender for 2021. Foto: Monster / Siri Hove Lindseth

Når Bergens Tidende ringer Andrea Othilie Helen Wilhelmsen Grøtnes, sitter skuespillertalentet klar i kostymet og venter på «hennes scene» i innspillingslokalene i Oslo.

– Jeg går med et skjørt og en fin bluse, begynner Grøtnes, og tenker seg om:

– Jeg vet ikke om jeg får si akkurat hvilken rolle jeg har, men jeg har en stor rolle, sier hun.

12-åringen har allerede lang erfaring som skuespiller, og har allerede rukket å ha sin første rolle på Den Nationale Scene i «Kristin Lavransdatter» i 2018 og NRK Super-serien «Villa Mekk» i 2017.

Men å ha en av hovedrollene i storsatsingen og kommende adventskalender på NRK, «Kristiania Magiske Tivolitheater», er noe helt spesielt.

– Dette er det største jeg har vært med på. Men det er skuespiller jeg vil bli.

Både med og uten skarre-r

Juleserien er av det musikalske slaget, og handler om fattiggutten «Luka», som blir kjent med det magiske tivoliet «Kristiania» i gamle Oslo på begynnelsen av 1900-tallet.

Serien har et produksjonsbudsjett på 81 millioner kroner, ifølge produsent Hege Hauff Hvattum.

For å være med i tv-serien, har Grøtnes flyttet til Oslo for et halvt år, sammen med mamma og pappa.

Over telefonen snakker Grøtnes østlandsk, til tross for at hun er fra Bergen.

Andrea Grøset snakker både bergensk og Oslo-dialekt når hun er hjemme hos foreldrene. I filmstudioet i Oslo må hun holde seg til Oslo-varianten, men bergensken er en attraksjon for de andre skuespillerne. Foto: Monster / Siri Hove Lindseth

– Hjemme snakker jeg bergensk med mamma og østlandsk med pappa. Derfor kan jeg begge deler, og bytter litt på.

– Hvilken dialekt snakker du i serien?

– Jeg snakket østlandsk på audition, og da ble det mest naturlig å fortsette med det. Og alle andre snakker østlandsk her.

– Men alle barna vil høre når jeg snakker bergensk, sier Grøtnes, og skifter brått om til skarre-r.

Ble lurt av foreldrene

På grunn av korona var første audition over internett på Zoom. Andre audition var i Oslo i mai i fjor.

Det var foreldrene som først fikk vite at hun hadde fått rollen. Da de skulle fortelle det, overrasket de datteren godt.

– De sa de hadde en gøyal nyhet, og begynte med å fortelle at vi skulle besøke noen. Og så sa de: «Og ja, én ting til: Du har fått rollen», forteller Grøtnes.

– Det var sånn at jeg nesten ikke kunne tro det.

Får skryt

Andrea Grøtnes har vært med i Musikaljentene siden hun var syv år, og spilt i «Julens magi» og «Marerittet».

Musikaljentene er en teatergruppe som lager egenproduserte musikaler, startet av Lovise Espeland og søstrene Selma Indine, Mathilde og Cecilia Strønen Damm.

– Herlighet. For et talent, sier Mathilde Strønen Damm (19).

– Vi er kjempestolte av henne, og alt hun får til. Andrea er omtrent som en lillesøster for oss, sier hun.

Juleserien skal vises på NRK Super fra 1. til 24. desember i år, i 20 minutters episoder.

