Denne ukens helgetips kan gi deg alt i frå gåsehud til dansefot. Her er fem fine ting du kan gjøre i Bergen i helgen.

TEATER: Se historien om en av Norges mest hensynsløse seriemordere

Hva: Teaterstykket Belle Gunness

Hvor: Hordaland teater

Når: Fredag og lørdag

Hvorfor: Historien om norske Brynild Paulsdatter Størseth kan få hårene til reise seg på hvem som helst. Dette er en syk historie om hvordan den fattige bondejenten fra Norge sikret seg en plass i historiebøkene som en av de mest iskalde kvinnelige morderne i verden. I 1881 reiste hun fra Selbu til Chicago. I 1900 skal hun ha drept sin første ektemann, og etter noen år hadde hun kvittet seg med enda en mann, noen barn og flere friere ved hjelp av gift. Motivasjonen for drapene skal ha vært penger. Riktignok ble hun aldri dømt for noen av drapene i sin levetid, men etter en brann fant de ti lik nedgravd på gården hennes.

True crime-sjangeren har bredt om seg de siste årene, og denne helgen er det en sjelden mulighet til å se den i teaterform. Teaterstykket er ikke satt opp som et vanlig teater. Det er bare 20 billetter til hver av de fire forestillingene, og alle tilskuerne sitter rundt et bord. Miriam Prestøy Lie står bak konseptet der skumle lys og små rekvisitter forteller hele historien om den skumle Belle. Underveis blir det også servert vafler og kaffe. Om du tør å spise det, så klart.

Ingvild Nave

PERFORMANCE: Identitetssøken for åpen scene

Felix Glasmeyer

Hva: Performanceverket «Calvin. Lorna. Maura. Bjarne.»

Hvor: Hordaland Kunstsenter

Når: Fredag kl. 18 og 22

Hvorfor: Mykki Blanco er ikke en artist det frister å sette i bås. Navnet er nok mest kjent i hip hop-kretser, hvor Blanco er en av få rappere som snakker fra et skeivt perspektiv. Da debutalbumet kom ut i fjor høst, hadde Blanco allerede rukket å samarbeide med elektroduoen Basement Jaxx og punkikonet Kathleen Hanna.

Newyorkeren Blanco er samtidig en aktiv dikter og performancekunstner, som henter mye råstoff fra sin egen utforskning av kjønn og identitet. 31-åringen. som egentlig heter Michael David Quattlebaum, er selverklært transkjønnet og veksler mellom å kalle seg «han» og «hun». I 2014 sto hun frem som HIV-positiv, noe som er ytterst uvanlig innen hiphop.

I forkant av Meteorfestivalen har Blanco hatt et seks ukers arbeidsopphold ved Hordaland Kunstsenter. Resultatet er en performance som blander podkastmediet med scenografi, det første verket i en ny serie. Den som ser for seg et slags drag queen-show må imidlertid justere forventningene, for Blanco selv sier hans røtter er i punk- og Riot grrrl-kulturen. Som sagt, vanskelig å sette i bås, men likegyldig blir det neppe.

Erik Fossen

KONSERT: Hypp på å bli svett, eller?

Stine Raastad

Hva: Linda Vidala-konsert

Hvor: Det Akademiske Kvarter

Når: Fredag 21.00

Hvorfor: Da Linda Vidala slapp «Bængshot» sammen med King Skurk One i sommer spredde den seg raskere enn svartedauden gjorde i 1349. I to hele måneder gikk betydelige deler av Norges befolkning rundt og spurte om du «var hypp på å bli skækk, eller?». Men nå er sommeren over, og det blir spennende å se hva Norges nye rapstjerneskudd skal servere folket når kulden setter inn. Fredag kommer sjansen når hun går på scenen på Kvarteret.

Mange forventer nok at nettopp «Bængshot» skal bli høydepunktet under konserten, men det er jeg neimen ikke så sikker på. Etter hvert har hun opparbeidet seg et bra kobbel med låter som får folk til å danse og finne sin indre rapstjerne. Det skader heller ikke at Vidala er en ekte showkvinne – hun kan danse, hun kan rappe og vet hva som fungerer. Vi er faktisk inne i en tid hvor det trengs mer enn en hånd for å telle rap- og hip hop-konserter i Bergen der kvinner står øverst på plakaten. Ting skjer.

Ingvild Nave

FILM: Se hvorfor Jeanne Moreau ble en stjerne

Foto fra filmen «Englebukten»

Hva: Visning av de franske klassikerne «Englebukten» og «De elskende»

Hvor: Cinemateket USF

Når: Torsdag 20.15 og søndag 19.00

Hvorfor: Stjerneikonet Jeanne Moreau var verken gjemt eller glemt da hun døde i Paris i juli i år, 89 år gammel. Hun medvirket i filmer helt til det siste, og en hel verden av cineaster elsket henne. Når Cinemateket nå hyller henne, har du en mulighet til å se hvorfor.

I Jacques Demys «Englebukten fra 1963 har hun rollen som spillegale Jackie, som forlater mann og barn til fordel for gambling. Rollen er karakterisert som en av Moreaus beste. Som Los Angeles Times skriver: Fordi «Englebukten» avdekker snarere enn å moralisere, fordi dens interesse er karakter og psykologi, blir den en sterk fremvisning av Moreaus talent.

Også Louis Malles «De elskende» fra 1958 handler om en kvinne som gjør noe for sin tid ganske uhørt. Husmoren Jeanne Tournier (Moreau) får en ny retning i sitt kjedelige liv da hun forelsker seg i en ung og vakker mann. Gitt tidsepoken, er filmen også oppsiktsvekkende i sin skildring av kvinnelig seksualitet.

«De elskende» viser nakenscener man i dag ikke løfter på øyenbrynet av. Men dazumals ble den beryktet og noen steder forbudt for nettopp disse scenene, som bidro til at grensene for USAs filmsensur ble flyttet.

Britt Sørensen

KONSERT: Tora Augestad synge om slaget på Vågen

Ørjan Deisz

Hva: Urfremføring av «Slaget på Vågen!»

Hvor: Håkonshallen

Når: Fredag 19.30

Hvorfor: Mange har hørt om kanonkulen som står fast i Domkirkens yttervegg, til venstre for inngangsdøren. I «Slaget om Vågen!» kan du høre den musikalske fremføringen av hendelsen som sendte kanonkulen inn i kirkeveggen.

Det skjedde i 1665, under den andre anglo-nederlandske krigen. Slaget sto mellom en engelsk og en nederlandsk flåte, der de dansk-norske styrkene deltok på nederlandsk side. Dette er for øvrig eneste gang Bergenhus festning har vært i kamp.

Den nederlandske flåten besto alene av seksti skip, så slaget var både spektakulært og blodig.

Nå har komponist Håkon Berge og forfatter Cecilie Løveid dramatisert, tonsatt og aktualisert hendelsen i et verk som undersøker kritiske og eksistensielle dilemmaer knyttet til forsvar av nasjonal suverenitet.

Verket fremføres av Sjøforsvarets musikkorps, Edvard Grieg-koret og solistene Tora Augestad (mezzosopran), Magnus Staveland (tenor) og Frank Gavrøy (baryton).

Britt Sørensen