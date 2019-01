Superprodusent Matias Tellez og Mira Thiruchelvam fra bandet 9 Grader Nord er gjester i andre utgave av BTs kulturpodkast, Republikken.

Matias Tellez er kjent som musiker i bandet Young Dreams. Men uansett om du liker Young Dreams eller ikke, er sjansen stor for at du har hørt låter der han har hatt en finger eller to med i spillet.

Tellez har nemlig jobbet med hele, halve Musikk-Bergen i studio, blant andre Razika, Thea Hjelmeland, Boy Pablo, Misty Coast, Hjerteslag og Sondre Lerche

Da Tellez fikk sitt gjennombrudd om musiker, var han knapt blitt tenåring. Han var frontfigur i bandet Frustration To Creation, som i 2002 tok Eggstockfestivalen med storm.

– Frustration To Creation. For et navn! Vi var to 13-åringer og én 12-åring, og vi kom vel på andreplass og vant publikumsprisen. Det var veldig kult, sier Matias Tellez.

Henrik Svanevik

Mira Thiruchelvam var litt eldre da hun begynte å få ros. Sammen med søsteren begynte hun å spille bambusfløyte i tenårene, og hun begynte å sette seg inn i tamilsk og sørindisk kultur og musikk.

Søstrene er født i Bergen, men foreldrene er fra Sri Lanka.

Eirik Brekke

Mot slutten av videregående ble bandet 9 Grader Nord startet, og de siste årene er de blitt rost opp i skyene for sin blanding av tamilske toner og mer vestlig popmusikk.

«9 Grader Nord er en av de mest oppsiktsvekkende nye gruppene Norge har hørt på en stund», skrev Dagsavisen etter at de hadde spilt på Oslo Jazzfestival i fjor høst.

– Jeg er pessimist, så jeg tror ikke alltid på ros og sånt. Men det er veldig gøy med positive ord likevel, sier Thiruchelvam.