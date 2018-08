En helt grei kveld på sine premisser.

Kygo

Konsert, Koengen, Bergenhus

Kygo solgte riktignok bare 20.000 billetter til lørdagens konsert på Koengen i motsetning til utsolgt og 23.000 for to år siden. Men kom an. En imponerende prestasjon som ingen bergenske artister noensinne har vært i nærheten av. Eller kanskje vi like gjerne skal kalle det et show. For strengt tatt er det mest et dj-set oppspedd med noen ekstra akkorder på keyboard og et halvt dusin vokalister som deltar på noen av låtene.

Legg så til god lyd, en skikkelig produksjon med både pyro, stjerneskudd, flammer og live videoproduksjon. Når så regnet dessuten holder seg borte under hele konserten var det strengt tatt lite å utsette. Det eneste måtte være at ti varmegrader ikke helt samsvarer med «tropical house».

Han begynner det hele med «Never Let You Go». Imagine Dragons som synger på tapen, spilte faktisk på Bergenfest for fem år siden. Den gang var verken de eller Kygo verdensstjerner. Han fortsetter så med «Born To Be Yours» og «Stay» – også på minnepinne.

Dann og vann slår Kyrre an noen akkorder på tangentene. Noe som selvfølgelig vises i nærbilde over storskjermene. For dette er jo på sitt vis en konsert.

Jason Walker er første vokalist i levende live på «Sunrise». Nok et lite knippe sanger på teip før Justin Jesso entrer scenen med «Stargazing», godt supplert av pyro og flammekastere. Her spares det ikke på bensinen.

Julia Michaels, som forresten leverer en helt ålreit jobb som oppvarmer tidligere på kvelden, får publikum til både å danse og synge med på «Carry Me». Så er det tid for en lettkledd Bonnie McKee dansende og syngende med «Riding Shotgun» på en liten plattform på siden av scenen.

Kyrre setter seg ned ved et stort flygel mens en strykekvartett har overtatt platået til forrige vokalist. Det spilles faktisk live og pianosnutten låter riktig bra. Og ikke minst befriende annerledes sammenliknet med all hermetikken. Alle timene på musikkskolen har på ingen måte vært bortkastet. Og mannen er jo i høyeste grad kompetent bak pianoet.

Men snart er han tilbake på det høyeste platået. Under «Permanent» ber han alle sammen hoppe opp og ned. Publikum lar seg ikke be to ganger – om ikke for annet enn å holde varmen. Ved inngangen har tilhørerne fått utdelt elektroniske lysende armbånd som skifter farge i takt med musikken. Med alle armene i været ser det nesten ut som om en gjeng ildfluer har gått amok på Koengen.

Etter nok en gjestevokalist i form av Steve Kodaline på «Raging» begynner det å nærme seg slutten. Kanskje på tide, for Kygo kunne utmerket ha kortet inn på showet uten at det hadde gjort så mye. Det er ikke nødvendig å ta med hver eneste lille hit. I hvert fall ikke når de ligger på teip slik som her.

«I Stole The Show» får endelig litt ekstra liv i publikum. – Scream when I say scream, roper Parson James og folk skriker. Nå synger også hele Koengen med

Selvfølgelig ekstranumre. Norske Astrid S erstatter Selena Gomez på «It Ain’t Me», en låt som etter hvert har nådd imponerende trekvart milliard streams på Spotify. Før kvelden avsluttes med «Firestone» med akustisk piano, strykekvartett og Justin Jesso på vokal. Så smeller vi av resten av fyrverkeriet til slutt.

Dersom noen ikke har fått nok etter lørdagens konsert, er det bare å slå følge når Kygo på søndag flyr til Ibiza og sin faste dj-jobb på Ushuaia Ibiza Beach Hotel. Der har han nemlig spilt hver eneste søndag i hele sommer.