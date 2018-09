FREMTIDENS ARTIST: I følge The New York Times er Julien Baker fremtidens artist. Nå kommer hun til Bergen. FOTO: ERIC RYAN ANDERSON / NYTNS

– Jeg ble mer religiøs da jeg kom ut av skapet

Julien Baker var livredd da hun bestemte seg for å fortelle foreldrene om sin legning. – Når jeg er på turné, blir jeg ofte fortalt at sangene mine har gjort det enklere for andre, sier hun.