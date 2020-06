Møt Kjartan Lauritzen og Even Kjelby i Republikken

Da Kjartan Lauritzen begynte å rappe, lekte han at han var en irriterende bergenser.

– Det var vel litt fordi jeg ikke turte å komme hjem til Sogn og Fjordane og sei at jeg var en rapper. Jeg kunne si at rappingen min bare var på kødd, sier Per Áki Sigurdsson Kvikne, bedre kjent som Kjartan Lauritzen.

Denne uken skulle egentlig tusenvis av mennsker inntatt Bergenfest og Bergenhus festning. På grunn av korona blir årets festival istedenfor en digital affære.

Guro H. Bergesen, Kjetil K. Ullebø, Even Kjelby og Kjartan Lauritzen tok en prat om Bergenfest, båter og raptekster på Bergenhus. Foto: Bard Bøe

BT inviterte likevel Kjartan Lauritzen og Even Kjelby fra bergensbandet Great News til en prat på Plenen på Bergenhus.

BTs kulturpodkast Republikken har trukket ut på gaten. Våren er alltid spesiell i Bergen, men i år lå det an til å bli enda mer kok enn vanlig. I tillegg til 17. mai, Festspill, Nattjazz og Bergenfest var det blant annet duket for feiring av Bergens 950-årsjubileum.

