Baro­niet i Rosendal får mer penger

Etter at Trond Mohn og flere andre ga 3,1 millioner kroner til Baroniet i vår, kommer Kulturdepartementet med 850.000 kroner.

OPPGRADERING: Pengene skal gå til restaurering av bygg og anlegg i Rosendal Have, og til støtte til Rosendal Kammermusikkfestival. byoutline HELGE HANSEN (arkiv)

Mindre enn 20 minutter siden







Det ble onsdag kjent at Baroniet i Rosendal tildeles 850.000 kroner av Kulturdepartementet.

Midlene er såkalte gaveforsterkningsmidler. Det vil si at når det gis en privat gave til et kunst- og kulturformål, matcher det offentlige denne gaven med cirka 25 prosent.

Ga 3,1 millioner

Mateva AS ved Trond Mohn, Knut Galtung Døsvigs Bara Eiendom AS og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen ga i mars i år 3,1 millioner kroner til Baroniet.

Pengene skulle gå til restaurering av bygg og anlegg i Rosendal Have, og til støtte til Rosendal Kammermusikkfestival sine målsettinger.

Det utløser en gaveforsterkning på 775.000 kroner fra departementet, i tillegg til 75.000 kroner etter at Sparebankstiftelsen DNB, Dextra og Distriktsenergi ga 300.000 kroner i mai.

Fakta Gaveforsterkningsordningen Ble innført i 2014.

Formålet med ordningen er å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Pengegavene utløser en gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent av gavebeløpet.

Det har hele tiden vært stor interesse og oppslutning om ordningen. Fra kun å gjelde museer i Det nasjonale museumsnettverket og museer med fast driftsstøtte fra Sametinget, har ordningen blitt utvidet til også å omfatte gaver til alle museer, musikk-, litteratur- og scenekunstfeltet, visuell kunst og kulturbygg.

Gaveforsterkingsordningen fikk i 2018 til sammen 143 millioner kroner fra spilleoverskuddet i Norsk Tipping til kulturformål og over statsbudsjettet. Les mer

MARKERING: Under markeringen ved Baroniet var Reidar Nedrebø (fra v.), Anne Grete Honerød, rektor ved UiO Svein Stølen, statssekretær Jan-Christian Kolstø, Kent Are Kjørsvik Petterson og Ragnhild Handeland fra Venstre og Elin og Knut Galtung Døsvig. byoutline Tone Jørstad

– Flere kan lære av Baroniet

– Jeg er svært imponert over hva man har fått til på Baroniet i Rosendal. Dette er, i tillegg til å være et svært så levende museum med en storslått renessansehage, en unik arena for både kunst-, kultur- og historieformidling, sier statssekretær i Kulturdepartementet Jan-Christian Kolstø i en pressemelding.

– Det er all grunn til å trekke frem de sjenerøse gavene fra private givere som Knut Galtung Døsvig og Trond Mohn som nå utløser statlige midler gjennom gaveforsterkningsordningen, fortsetter han.

Kolstø mener flere institusjoner kan lære av hvordan ekteparet Anne Grethe Honerød og Reidar Nedrebø, som bestyrer Baroniet, systematisk jobber med å sikre også privat finansiering.

I fjor ble det kjent at tilskuddet til Baroniet i Rosendal fra Kulturdepartementet ble økt med en halv million kroner. Driftsstøtten utgjør dermed 1,925 millioner kroner for 2019.

Publisert 10. juli 2019 23:27