Dette mener fagpanelet: – Realfagbygget kan karakteriseres som et velkomponert misfoster.

BTs lesere skal kåre Bergens styggeste og fineste bygning. Send oss dine forslag i kommentarfeltet!

FAVORITT: Eva Oulie Alvarez er arkitekt og leder av Bergen Arkitektforening. Blant hennes favorittbygg troner Sundtbygget høyt på listen. byoutline Rune Sævig

Denne sommeren skal BTs lesere kåre Bergens flotteste og styggeste bygning.

Så langt har det blitt sendt inn nærmere 100 ulike forslag. Bergen Tinghus og Kjøttbasaren er blant favorittene. Mens Rådhuset og Mathallen er blant de styggeste, ifølge BTs lesere.

Men hva mener fagpanelet?

Fakta Dette er kåringen BT skal i samarbeid med leserne finne ut hva som er Bergens flotteste og styggeste bygning i sommer. Bare bygninger som kan brukes av allmennheten blir tatt med i kåringen. Basert på forslag leserne kommer med i kommentarfeltet nederst i saken, i tillegg til innspill fra juryen, vil vi stå igjen med et utvalg på syv bygninger i hver av kategoriene «styggest» og «flottest». BTs lesere skal så kåre to vinnere. I første runde skal det stemmes over den flotteste bygningen og i andre omgang den som er styggest. Panelet består av: Hans-Jacob Roald, arkitekt og forfatter av boken «Byplanen, en historie om utviklingen av Bergen by», Eva Oulie Alvarez, arkitekt og leder av Bergen Arkitektforening, og Marianne Skjulhaug, sivilarkitekt og tidligere rektor ved Bergen Arkitekthøgskole. Les mer

– Bygarasjen burde vært bygget under jorden

Eva Oulie Alvarez, leder av Bergen Arkitektforening, er rask i responsen når hun blir spurt hva som er hennes favorittbygning.

– Jeg må trekke frem Grieghallen, som er veldig bra løst med tanke på materialer og romlighet. Bygget fungerer bra romlig mot Edvard Grieg plass, og lampene innvendig lyser bygget opp som et smykke. Den er rett og slett flott.

GRIEGHALLEN: Eva Oulie Alvarez mener Grieghallen er Bergens storstue. byoutline Rune Sævig

LAMPER: Lampene på innsiden av Grieghallen gjør at den lyser opp på kveldstid. byoutline Ørjan Deisz

– Bygarasjen, derimot, burde vært bygget under jorden. Den tilfører byen veldig lite. Den bygningen håper jeg det blir gjort noe med den en gang. Et annet påkostet bygg, som dessverre burde blitt utført bedre, er Alexander Dale Oen Arena (Ado-arena).

– Hvorfor det?

– Mest på grunn av den store, grå takflaten. Den er veldig synlig, både fra byfjellet og når man kjører forbi.

Forrige uke hadde Byrådskandidat Paul Johannessen et innlegg i BT hvor han foreslo å dekke Ado-taket med solcellepanel. Det mener Alvarez er et ypperlig forslag.

SKOLE OG SVØMMEHALL: Ado-arena skulle egentlig koste under en halv milliard, men regningen endte på rundt 1,8 milliarder kroner, ifølge nettstedet grind.no. byoutline Cicilie S. Andersen

Rådhuset og Mathallen får kritikk av leserne

Når det kommer til BTs lesere, er det Rådhuset som foreløpig ligger i tet som den styggeste bygningen i Bergen. Mens Ado-arena, bygarasjen og Mathallen på Torget, ligger hakk i hæl.

Men hvilket bygg som er flottest, er det verre for leserne å bli enige om. Så langt ligger Bergen Tinghus, Kjøttbasaren, Johanneskirken, Sundtbygget, Kalmarhuset, og Grieghallen best an.

TORGET: Flere av BTs lesere mener Mathallen ikke passer inn med bebyggelsen på Strandkaien. byoutline Rune Sævig

BYGARASJEN: Garasjeanlegget Bygarasjen er fra 1984, og har ifølge Bergen byleksikon 1540 parkeringsplasser. byoutline Bjørn Erik Larsen

– Flere hundre år gamle bygg kan oppleves like aktuelle

Marianne Skjulhaug, sivilarkitekt og tidligere rektor ved Bergen Arkitekthøgskole, har følgende favoritter: Grieghallen og Håkonshallen.

– Håkonshallen fordi den minner oss om at bygninger kan leve over flere hundre år og oppleves like aktuelle, vakre og ikke minst holdbare gjennom tidene. At den med sine tette fasader kanskje ikke hadde blitt vennlig saksbehandlet i dag er et apropos for hvordan vi diskuterer arkitektonisk kvalitet, mener hun.

ARKITEKT: Marianne Skjulhaug er sivilarkitekt og med i BTs fagpanel. byoutline Privat

HÅKONSHALLEN: Hallen ble reist mellom 1247 og 1261 av kong Håkon Håkonsson, og ble brukt som kongebolig og festsal. byoutline Kallestad, Gorm / Scanpix

Den eneste grunnen til å peke på de minst flotte byggene må være at vi skal lære for fremtiden, understreker Skjulhaug.

– Her vil jeg også foreslå en hall – Fysak på Slettebakken. Hallen har en helt fantastisk funksjon og ligger tett på bybanestopp, som er smart når du skal nå barn og unge, men selve bygget er nitrist og gir lite til omgivelsene.

FYSAK: Skjulhaug mener Fysak aktivitetshus er Bergens styggeste. byoutline Bjørn Erik Larsen

Murgårdene på Bryggen

I likhet med de to andre arkitektene i fagpanelet, mener Hans-Jacob Roald at Grieghallen er byens flotteste. Men han har også andre favoritter, deriblant «Nye Bryggen», som er Bryggegårdene sør for Nikolaikirkeallmenningen, bygget i teglstein.

– Da de gamle Bryggegårdene ble revet i starten av 1900-tallet, ble det en voldsom diskusjon om hvordan de nye skulle se ut. Etter Bergensernes ønske ble de nye Bryggehusene bygget som en forstørret utgave av de gamle trehusene.

FORFATTER: Hans-Jacob Roald er forfatter av boken «Byplanen – en historie om utviklingen av Bergen by». byoutline Tor Høvik

NYE BRYGGEN: Teglgårdene er tegnet av forskjellige arkitekter – men man skulle tro det var av samme person, sier Hans-Jacob Roald. byoutline Tor Høvik

– Det måtte jo bare gå galt

Vinneren av det Roald kaller «the bad taste party» er Realfagbygget, som ble ferdigstilt i 1977.

– I Bergen var vi vant til at private aktører tok ansvar for store bygninger. Men denne gangen skulle staten bygge i Bergen, og tilpasse seg det bergenske lynne og den småskårne bygningsstrukturen. Det måtte jo bare gå galt, sier Roald.

STØRST: Realfagbygget ble ferdigstilt i 1977 og er en av landets største enkeltstående bygninger med 47 000 kvadratmeter, ifølge nettstedet grind.no. byoutline Rune Sævig

BRUTALISME: Ifølge Hans-Jacob Roald gir det brutalistiske Realfagbygget blaffen i omgivelsene. byoutline Silje Katrine Robinson

Så vidt Roald vet er Realfagbygget den eneste bygningen i Bergen som Bergen Arkitektforening enstemmig har protestert mot.

– Det ble krig. Olav Nesse, byplansjefen i Bergen, mente vi måtte planlegge dette ordentlig og lage en byplan, men staten sa nei og gikk rett på byggemelding.

Roald forteller at oppdraget i utgangspunktet ble gitt til fire arkitekter. To av dem var fra Bergen, men var imot planene. De skrev et brev til Stortinget og protesterte. Det førte til at de mistet oppdraget.

– Bygget kan karakteriseres som et velkomponert misfoster. Det avviser kontakten med omgivelsene. Kanskje staten misliker å tape ansikt. De endte nemlig opp med å frede bygget.

