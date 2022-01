Brenner for «slam»: – Jeg er fullstendig avhengig

Henrikke Elen Aall Meidell er blitt hektet på en helt spesiell konkurranseform.

19-åringen har alltid elsket å bruke sine kunstneriske ferdigheter. For et halvt år siden fikk 19-åringen øynene opp for en helt «magisk» verden, slampoesien.

Dette er en konkurranseform der en poet står på en scene og fremfører selvskrevne tekster i konkurranse med andre. Publikum avgjør hvem som er vinneren.