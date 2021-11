Nå kommer boken om Torborg Nedreaas – og huset der hun skrev sine kjente romaner

En ny bok er viet den kjente forfatteren Torborg Nedreaas sitt liv og virke i huset kalt Slottet på Nesodden utenfor Oslo.

Forfatteren Torborg Nedreaas ved skrivemaskinen på Slottet på Blylaget, med utsikt over fjorden. Her skrev hun blant annet trilogien om Herdis, som regnes som en av de store, norske oppvekstromanene, og «Av måneskinn gror det ingenting».

Det var her bergenseren Torborg Nedreaas (1906–1987) slo seg ned i 1947 – og skrev flesteparten av sine kritikerroste romaner og noveller. Nå er journalisten, fotografen og sakprosaforfatteren Kathrine Geard klar med boken «Dronningen på Slottet», som lanseres på Nesodden bibliotek førstkommende lørdag.

Journalisten og fotografen Kathrine Geard har tatt for seg Torborg Nedreaas sitt liv på eiendommen kalt Slottet på Nesodden i en ny bok.

Der fortelles det om familielivet, festene og vennene, heter det i pressemeldingen fra Ford Forlag, der det videre står å lese fra boken:

«I helgene holdt Nedreaas og ektemannen Aksel Njå åpent hus for studenter, journalister, kunstnere, kvinnesakskvinner og venstreradikale. Det fargerike miljøet som valfartet til Slottet og det røde vertskapet ble naturligvis lagt merke til nabolaget. Eller som Nedreaas selv sa det: «Alle visste vi var russiske spioner og vårt hus ble kalt Det lille Kreml».

Kathrine Geard tenkte først å lage et fyldig, illustrert hefte om forfatterens 40 år i området Blylaget. Det skulle foreligge til et åpent seminar om Nedreaas' forfatterskap, ment å holdes på Slottet i 2020. Det satte pandemien en stopper for – til gjengjeld fikk Geard tid til å skrive bok.