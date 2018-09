«Hvis du, Anders Beyer, tør kalle deg bergenser, så er jeg trolig kvalifisert som erkebergenser», skrev Harmonien-sjef Bernt E. Bauge på festspillsjef Anders Beyers Facebook-vegg før helgen. Men bare danske Beyer bor i Bergen.

Hvem av de to kulturtoppene er mest bergensk?

Beyer, hvis vi skal tro ham selv. Torsdag fyrte han av et innlegg på Facebook stappfullt av bergensk gemytt.

Kultur-tastaturet

Under tittelen «ICH BIN EIN BERGENSER» skulle Beyer ha seg frabedt å bli kalt en pendler.

For danske Beyer, ja, han hadde «fandenfisemig boet fast i Bergen i seksogethalvtår».

Harmonien-Bauge slo tilbake. Hvis Beyer skulle kunne kalle seg bergensk, var trønderen erkebergensk.

Til og med eks-festspill-sjef og påtroppende operasjef i Praha, Per Boye Hansen, hengte seg på i tråden.

Slik chattet de:

Hvor bergensk? BT tester

Påstanden om at Beyer er en pendler kom fra Filharmonien-sjef Bernt E. Bauge. I et intervju med BA hadde Bauge påstått at Beyer pendlet fra København til festspilljobben i Bergen. Dette ble siden rettet opp i.

Men det var Stefan Larsson som utløste pendlerdebatten. Den svenske regissøren skal pendle til Bergen når han tar over etter Agnete Haaland 1. januar 2020 på Den Nationale Scene (DNS).

Flere kulturtopper lider samme skjebne, deriblant Bauge, som veksler mellom Oslo og Bergen.

Men både Beyer og Bauge mener altså å være bergenske nok.

Så, hvem er mest bergensk av de to?

BT har forsket og testet Beyer og Bauge med fakta og quiz. Fasiten finner du i bunnen av artikkelen.

Tor Høvik (arkiv)

Bernt E. Bauge (61)

Stilling: Sjef for Bergen Filharmoniske Orkester.

Født: Trondheim.

Antall år i Bergen: I min niende sesong.

Skattepliktig kommune: Oslo.

Mitt hjem i Bergen: En 70 kvadratmeter stor leilighet på Sydnesplass, like ved Johanneskirken.

Antall sovenetter i Bergen i uken: Oi ... det varierer jo veldig mye. Jeg er mye på reisefot. Tre-fire?

Antall bonuspoeng hos flyselskapene: Altfor mange. Jeg er miljøsvin og diamantkunde.

Antall paraplyer i eie: (ler høyt) Unevnelig mange! Det ligger en mengde vrak rundt omkring i Bergen.

Antall støvler: Ett fast par pluss kallosjer. Jeg har fullstendig regnhyre. Sydvest har jeg også, og det hender jeg har brukt den.

«Jeg drar hjem til ...»: Kona.

– Hva gjør deg til bergenser?

– Det er rett og slett mitt lynne, mitt temperament. Jeg føler meg veldig bergensk og nokså utrøndersk i mitt engasjement og utadvendthet vil jeg si. Jeg føler veldig slektskap på det man tenker om et bergensk lynne. Og jeg føler en stolthet over Bergen og bergensk kulturliv, og først og fremst Harmonien og virksomheten vi driver.

– Å være leder i Bergen handler ikke bare om å lede. Du må også være en god bergenser. Hvordan?

– Jeg har en veldig god løpende føling med hva som rører seg i Bergens kulturliv gjennom deltakelse og medvirkning i andre kulturorganisasjoner. Samhandling på bred front. Tentakler ute i samfunnet gjennom virksomheten vi driver. Jeg har det på pulsen. Jeg er delvis boende her, og jeg synes pendlerbegrepet blir veldig endimensjonalt, for poenget er at man bor i Bergen også! Og så er man på reisefot og i nærkontakt med andre byer og det som skjer både i Norge og internasjonalt.

Odd E. Nerbø (arkiv)/montasje BT

Anders Beyer (59)

Stilling: Sjef for Festspillene i Bergen.

Født: Rønne på Bornholm.

Antall år i Bergen: Jeg har bodd her siden mars 2012, altså i 6,5 år. Første generasjons innvandrer kan du si.

Skattepliktig kommune: Bergen.

Mitt hjem i Bergen: Jeg bor i min leilighet som ligger 10–15 minutters gange fra arbeid. Jeg har ikke bil.

Antall sovenetter i Bergen i uken: Fem-seks.

Antall bonuspoeng hos flyselskapene: I alle fall 30.000 poeng.

Antall paraplyer i eie: Fire.

Antall støvler: Ett par støvler og et par kallosjer.

«Jeg drar hjem til ...»: Bergen.

– Hva gjør deg til bergenser?

– Jeg elsker å være mellom Byfjellene og oppleve stemningen og sjenerøsiteten fra folk her. Det gir meg mye. Jeg blir stadig stoppet på gaten og fortalt hva som bør stå på festspillprogrammet neste år. Folk her er engasjerte, og jeg tror mitt danske lynne ikke er så ulikt det bergenske. Jeg er både engasjert, jovial og seriøs.

– Å være leder i Bergen handler ikke bare om å lede. Du må også være en god bergenser. Hvordan?

– For eksempel blir jeg fort sint og fort glad igjen. Man kan vise at man er et menneske med følelser. Det harmonerer godt med min måte å være leder på. Jeg sier fra når noe er fantastisk, men jeg sier også fra når noe ikke er godt nok. Det har klangbunn i den bergenske folkesjel. I tillegg er det viktig å tilegne seg språket og historien til byen, for bedre å kunne kommunisere med dem som bor her.

Duell: Bauge mot Beyer

1. Hva heter de syv byfjellene i Bergen, og hva er din favoritt?

Bauge: Favoritten er Fløyen. Skal vi se. Ulriken, Løvstakken, Sandviksfjellet ... hva heter det ved siden av? Nei. Der står det stille.

Beyer: Sandviksfjellet, Fløyfjellet, Ulriken, Løvstakken, Lyderhorn ... Gi meg forbokstaven. D. Damsgårdsfjellet og Rundemanen.

2. Avslutt denne setningen: «Jeg tog min nystemte …».

Bauge: ... citar i hænde, sorgen for gikk meg på Ulrikens topp!

Beyer: ... citar ned fra veggen, og holdt den i min hånd – lekende hånd.

3. Avslutt denne hete setningen i byen akkurat nå: «E det bare meg …».

Bauge: Der stiller jeg blank. Jeg følger ikke veldig mye med på fotball. Jeg har aldri vært fotballgal.

Beyer: ... som banker på?

4. Avslutt denne setningen: «Kjenner dokkar Madam Felle …»

Bauge: ... hon som hadde øl å selge, ute i Sandviken hon bor. Ikke sant? Ikke riktig? LYDERHORN! (ler høyt). Byfjellet! Jeg kom på det nå!

Beyer: ... så kom ned og hør Eggum spille?

5. Hva heter SK Brann sin trener?

Bauge: Igjen, altså … jeg kan ikke svare på Rosenborgs trener heller, for den del.

Beyer: Han svenske han fikk sparken, så kom ... Lars Arne Nilsen.

6. Hvilken post i selvangivelsen er post 3.2.9?

Bauge: (Stille). Det husker jeg ikke. Det høres ut som en utgiftspost?

Beyer: (Han googler). Det er fradrag for reisekostnader.

7. Hva betyr «luddi»?

Bauge: Det ordet har jeg faktisk ikke hørt. Det hørest ut som noe rart, noe snålt, noe merkelig.

Beyer: Lur.

Roar Christiansen (arkiv)

Fasit:

1. Lyderhorn, Damsgårdsfjellet, Løvstakken, Ulriken, Rundemanen, Fløyfjellet, Sandviksfjellet. 2. Citar i hænde. 3. E det bare meg eller kokar hele Bergen (Brannfansens vri på Hjerteslags «Kong Oscars gate». 4. – Jonnemann sin gamle mor? 5. Lars Arne Nilsen. 6. Pendlerfradraget. 7. Artig, rar.