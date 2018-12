DRAMALINJE: Egentlig ville Kevin Vågenes (32) bli journalist, men året på teaterlinje på folkehøgskole ble et vendepunkt. Det endte med at han fikk plass ved den prestisjefylte dramalinjen ved University of Southern California i Los Angeles, som én av 16 blant 2100 søkere. FOTO: Eirik Brekke