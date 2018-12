BT og Bergen Teaterforening ber leserne kåre publikumsfavoritten blant Bergens sceneaktører i 2018.

Har du hørt om Pernillestatuetten og Rampeløkten? Kanskje ikke, og det bør det bli en slutt på nå.

De to tradisjonsrike teaterprisene har altfor lenge vært en intern affære for scenekunsten i Bergen. Nå samarbeider Bergens Tidende og Bergen Teaterforening i tillegg om å kåre vinneren av Publikumsprisen, der du kan være med å stemme frem din favorittsceneaktør fra 2018.

I denne artikkelen finner du et skjema med syv fine portretter av syv flotte scenekunstnere, som representerer hver av byens scener: Fyllingsdalen Teater, Cornerteateret, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, Ole Bull Teater, Den Nationale Scene og Hordaland Teater.

Kunstnerne har alle vært med på å prege året med sin innsats i drama, humor og dans. Dermed har de også bidratt til å bevege, glede og forstyrre offentligheten litt, og kanskje forsynt publikum med tema til diskusjon og opplysning.

Her kan du klikke på din favoritt. Vinneren blir offentliggjort under utdelingen av Pernillestatuetten på Hordaland Teater 13. januar 2019.

Men la oss spole litt tilbake. Bergen Teaterforening er en gammel venneforening. Den ble etablert i desember 1872, med formål å etablere en nasjonal scene i Bergen.

Det gikk jo helt fint til slutt. Ikke minst siden to av foreningens første formenn var statsminister Christian Michelsen og hans seinere kollega Johan Ludvig Mowinckel.

I dag er teaterforeningen åpen for alle som ønsker å bli medlem. Og formålet er kort og greit å ivareta medlemmenes interesser.

I prinsippet handler det om å støtte og spre interessen for scenekunst i Bergen og omegn.

Pernillestatuetten deles ut hvert år til en scenekunstner i Bergen, en skuespiller, danser, instruktør, koreograf, scenograf, dramatiker eller musiker, som har utøvd «en stor prestasjon» i løpet av kalenderåret.

Prisen har vært delt ut siden 1983, og en rekke hedersfolk har fått den med seg hjem.

Blant dem er Grete Nordrå, Helge Jordal, Frode Rasmussen, Wenche Kvamme, Bjørn Willberg Andersen, Bjarte Hjelmeland, Marianne Nilsen og Stig Amdam. I fjor fikk Eirik del Barco Soleglad prisen for innsatsen i «Jeppe på Bjerget».

Listen overfor viser at DNS-staben har stukket av med et stort antall av statuettene. Men for å veie opp for de profesjonelles prisdryss, deler teaterforeningen samtidig ut Rampeløkten.

Den tildeles en person eller gruppe som gjør en spesiell innsats for lokal- eller amatørteateret, enten det er en enkeltprestasjon eller en forestilling. Her er for eksempel Ole Paus, Tom Remlov, Fana skoleteater, Kvinner på randen, Sotra teaterlag og Ylvis tidligere prisvinnere.

Publikumsprisen skal gå til en sceneaktør som har gjort spesielt inntrykk på dem som går og ser på teater. Den ble sist delt ut av en spesialjury i 2009, da Siren Jørgensen fikk den.

Nå er det altså BTs lesere som skal avgjøre hvem som skal få denne prisen.