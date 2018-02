Gåte kommer til Bergen, loppemarkedssesongen dras i gang, og det er rockekonsert på Statsraaden. Her er fem fine tips til helgen.

KONSERT: Garasjerock på kaien

JLM Records

Hva: The Len Price 3

Hvor: Statsraaden Bar & Reception

Når: Lørdag 21.00

Hvorfor: Baren ytterst på Bryggen er drevet av Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl og er blitt et populært vannhull for dem som vil litt ut av lysløypen.

Statsraaden har også planer om å bli et sted for intimkonserter, gjerne av det mer rockete slaget.

Denne gangen kommer de britiske kultfavorittene The Len Price 3 fra Medway, Kent på sørøstkysten av England. Dette er klassisk gitarbasert garasjerock full av 60-talls vibber, kul koring og mye driv. Gjengen har gitt ut fem album så langt.

Etter at Mojo Wourkout la inn årene på Garage, har det vært skralt med garasjerock på bergensscenene. Det vil Statsraaden gjøre noe med.

For ordens skyld – baren ligger ikke på selve skipet, men i skur 7.

Frank Johnsen

LOPPEMARKED: Forsmak på loppemarkedssesongen

Eirik Brekke

Hva: Loppemarked

Hvor: Cafe Sanaa, Kringlebotn Skole, Bergen Kaffebrenneri

Når: Lørdag 10.00 og søndag 12.00

Hvorfor: Loppemarkedssesongen er kanskje ikke helt i gang ennå, men allerede denne helgen er det mulig å skaffe seg noen lopper.

Midtun Skoles Musikkorps arrangerer loppemarked i idrettshallen ved Kringlebotn Skole, lørdag klokken 10 og søndag klokken 12.

Søndag klokken 12.00 er det også loppemarked på Cafe Sanaa, som ligger rett ved Lille Lungegårdsvannet. Der er det mulig å kjøpe både klær og sko, eller bare spise et kakestykke.

Som vanlig arrangerer Bergen Kaffebrenneri loppemarked på søndag klokken 12. Loppemarkedet finner sted utenfor kafeen på Møhlenpris, hvis det er fint vær, vel å merke. Her kan du dra enten du vil kjøpe eller selge egne lopper.

Michelle Kleveland

KONSERT: Gåte er tilbake

Kleiven, Paul / SCANPIX

Hva: Gåte-konsert

Hvor: USF Verftet

Når: Torsdag 19.00

Hvorfor: Etter en pause på over et tiår har Gåte gjort comeback, og på torsdag kan du se dem live i Bergen på første gang på lenge. Det er tydelig at publikum har savnet folkemusikkrockerne fra Trøndelag, for billettene er revet bort. Da bandet ble opprettet i 1999 var vokalist Gunnhild Sundli bare 14 år. Knapt noen kunne ha kalkulert at kveding, feler og folkemusikkinspirerte gitarriff skulle føre bandet helt inn på førsteplassen til VG-lista.

Jeg var 12 år første gang jeg hørte albumet «Jygri», som de vant en spellemannspris for i 2002. Fremdeles kan jeg alle låtene utenat, selv om mitt skrål knapt kan måle seg med Gunnhild Sundlis mektige kveding. Så er spørsmålet om Gåte har tålt tidens tann, eller om de kanskje burde latt minnene om gullårene leve i fred?

Ingvild Nave

LITTERATUR: Forfattertreff for de minste

Odd Mehus

Hva: Forfattertreff

Hvor: Litteraturhuset

Når: Lørdag 12.00

Hvorfor: Lørdag kommer forfatter Veronica Salinas til Lillelørdag på Litteraturhuset. Salinas er en prisbelønnet forfatter, skuespiller, sanger og dramatiker, og skal lese høyt fra bildeboken «Reisen», som er én av tre bøker Salinas har laget med illustratør Camilla Engman.

I «Reisen» møter vi en and som blir blåst av gårde i en kraftig storm og havner på et ukjent sted. Anden må både lære seg et nytt språk og få nye venner. Dette synes anden er vanskelig, men etter hvert får den seg en venn. Forfatteren flyttet selv til Norge fra Argentina, og i boken beskriver Salinas ting mange barn opplever når de flytter til et nytt sted.

Michelle Kleveland

KONSERT: Slippfest på Garage

Chris André Aadland

Hva: Howlin’ Sun-konsert

Hvor: Garage

Når: Lørdag 21.00

Hvorfor: Forrige fredag slapp bergensbandet Howlin’ Sun sitt debutalbum, og nå skal de ha slippfest på Garage. Ifølge BTs anmelder er albumet «en av årets mest hårete utgivelser og godt nytt for alle som savner ærlig rock’n’roll.»

Rockebandet, som tidligere het Old Nick’s Houseband, vant Eggstockfestivalen i 2014. De har vært oppvarmingsband for blant annet The Dogs, Orango og Radio Moscow, og spilt på Klubb Øya og Vill Vill Vest.

Oppvarmingsbandet er bergensbaserte Slomosa, som spiller såkalt ørkenrock. De startet opp i 2016, signerte platekontrakt med Apollon Records i fjor, og planlegger albumslipp til høsten.

«Vi prøver å få med grooven fra stonerrocken, godfølelsen fra ørkenrocken og drivet til hardrocken, hele tiden med en god låt i bunn som utgangspunkt» sa bandet til Avisa Hordaland.

Hvis du er ute etter en kveld med rock’n’roll, gitarsoloer og høyt energinivå, er det hit du bør ta turen.

Michelle Kleveland