Ingeniøren har malt hele livet. Men Lars Tveit ble 70 år før han åpnet eget galleri.

– At folk betaler tusenvis av kroner for bildene mine, tar jeg som et ekte kompliment, sier Lars Tveit (70).

Malerkniven lager skrapelyder mot det store lerretet. Så dras oljemaling over himmelen, over havet, og et røft naust begynner å ta form i det malingsluktende kystlandskapet.

– Jeg frelser ikke verden med dette, men jeg har glede av å male. Det gir meg energi, og det gir andre glede. Dette er viktig for meg, sier Lars Tveit (70) og tørker av malerkniven.